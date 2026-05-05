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Judo

El judo zamorano exhibe músculo en Monfarracinos en la segunda jornada de Juegos Escolares

Los deportistas zamoranos disfrutan de la competición y el ambiente

Ángel García, profesor de Judo Morales, está convocado por la Federación para formará parte del tribunal de exámenes de cinturón negro

Jornada de judo en Monfarracinos

Jornada de judo en Monfarracinos / Cedida

Abril Oliva

El pabellón municipal de Monfarracinos, pese a coincidir con la festividad del Día de la Madre, recibió a alrededor de cien judocas para tomar parte en la segunda jornada de juegos escolares.

La jornada discurrió entre nervios, sonrisas, alegría y buen judo. Los pequeños deportistas, de categorías comprendidas entre el último año Prebenjamín hasta la categoría Alevín, tomaron parte en esta competición, en la que, más allá de los resultados, se intenta enseñar valores como el respeto, gestionar la frustración, acatar las normas y decisiones…pero también sirve para que se empiecen a enganchar al mundo tan difícil, sacrificado y tan bonito de la competición.

Además, los más pequeños realizaron jornada de entrenamiento y convivencia donde hicieron las delicias de padres, madres y demás familiares que allí se dieron cita.

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RESULTADOS:

ÚLTIMO AÑO PRE-BENJAMÍN

-25KG

1º Martín Mayo (LA VIÑA)

2º Luis Fernández (MORALES)

3º Aarón de la Iglesia (MORALES)

3ª Carmen Guarda (GOKYO)

-30KG

1ª Simón Pérez (MORALES)

2º Elsa Fernández (GOKYO)

3º Ciro González (GOKYO)

3º David Esteban (MORALES)

1º Vicente González (MORALES)

2º Noel Martín (MORALES)

3º Leia González (GOKYO)

-45KG

1º Sergio Prada (GOKYO)

+45KG

1º Alejandro Atienza (MORALES)

BENJAMÍN

-30KG

1º Nora Nieto (LA VIÑA)

2º Mia Isabella (MORALES)

3º Ismael Luelmo (J. GALERA)

3º Alejandro Alonso (LA VIÑA)

-38KG

1º Jorge Hernández (MORALES)

2º Asier Al Sayed (LA VIÑA)

3º Vera Macía (MORALES)

3º Alicia Castaño (J. GALERA)

-45KG

1º Marcos Ferrero (LA VIÑA)

2º Eric de la Iglesia (MORALES)

3º Blanca Martín (GOKYO)

3º Sergio Ponce (J. GALERA)

ALEVÍN

-32KG

1º Martín Diéguez (MORALES)

2º Saúl Martín (MORALES)

3º Lucas Fernández (GOKYO)

-38KG

1ª Jerome Esteban (MORALES)

2º Martín Macía (MORALES)

3º Aitana Gómez (MORALES)

3º Raúl Diego (MORALES)

-45KG

1º Lucas Prieto (MORALES)

2º Miguel Macía (MORALES)

3ª Ainara Alonso (LA VIÑA)

3ª Aria Serrano (GOKYO)

-50KG

1ª Claudia Güete (MORALES)

-55KG

1ª Emma San José (MORALES)

2ª Sofía Rosino (GOKYO)

Por otro lado, el jueves 9 de mayo, el club Judo Morales realizará una exhibición en el pabellón de la localidad en un día de celebración para la entidad ya que Ángel García, profesor de la entidad, está convocado por la Federación para formará parte del tribunal de exámenes de cinturón negro.

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