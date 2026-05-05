Jornada de puertas abiertas antes de la Fase de Ascenso: El Balonmano Zamora quiere conjurarse con su afición y cargarse de energía

El Balonmano Caja Rural Zamora está cada vez más cerca de la fase de ascenso a División de Honor Plata, una competición a la que quiere acudir cargado de energía. Por ello, el bloque pistacho abrirá las puertas de su última sesión de trabajo en Zamora antes de acudir a tierras gallegas el próximo jueves.

Según ha informado el Balonmano Zamora, el entrenamiento del jueves 7 a las 20:30 horas en el Pabellón Ángel Nieto se celebrara "a puerta abierta". "El club quiere convertir esta sesión en un momento especial, una oportunidad para que aficionados y aficionadas puedan acompañar y arropar a los jugadores en los días previos a la gran cita de la temporada", destaca la entidad de los "Guerreros de Viriato", señalando que será también "una ocasión perfecta" para que los más pequeños puedan acercarse a los hombres que dirige Félix Mojón: "podrán hacerse fotos, pedir autógrafos y trasladar todo su ánimo a los jugadores en un ambiente cercano y familiar".

GALERÍA | Balonmano Caja Rural Zamora - Royal Premium Gijón / José Luis Fernández

El club ha indicado que el acceso a esta sesión de entrenamiento se realizará por la puerta de tribuna, habilitada para que todos los aficionados y aficionadas puedan disfrutar de la sesión en las mejores condiciones. Además, ha indicado que le gustaría contar con "toda la familia del balonmano zamorano" para que muestre su apoyo a los "Guerreros de Viriato", convirtiendo los aficionados este entrenamiento en "mucho más que una sesión de trabajo: un punto de unión entre equipo y afición, una muestra del sentimiento que mueve al club".