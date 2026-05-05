Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Socorros mutuos" de VillalazánFernando Valera sobre las Edades del Hombre en ZamoraPremios Valor y Servicio de Prensa IbéricaBM Zamora no es el favorito para el ascensoSube el precio de la vivienda en BenaventeSigue a LA OPINIÓN DE ZAMORA como tu fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Balonmano

Jornada de puertas abiertas antes de la Fase de Ascenso: El Balonmano Zamora quiere conjurarse con su afición y cargarse de energía

El club espera convertir la última sesión de entrenamiento en toda una "Inyección de energía" para los "Guerreros de Viriato"

Formación del Balonmano Caja Rural Zamora.

Formación del Balonmano Caja Rural Zamora. / José Luis Fernández

C. J. T.

El Balonmano Caja Rural Zamora está cada vez más cerca de la fase de ascenso a División de Honor Plata, una competición a la que quiere acudir cargado de energía. Por ello, el bloque pistacho abrirá las puertas de su última sesión de trabajo en Zamora antes de acudir a tierras gallegas el próximo jueves.

Según ha informado el Balonmano Zamora, el entrenamiento del jueves 7 a las 20:30 horas en el Pabellón Ángel Nieto se celebrara "a puerta abierta". "El club quiere convertir esta sesión en un momento especial, una oportunidad para que aficionados y aficionadas puedan acompañar y arropar a los jugadores en los días previos a la gran cita de la temporada", destaca la entidad de los "Guerreros de Viriato", señalando que será también "una ocasión perfecta" para que los más pequeños puedan acercarse a los hombres que dirige Félix Mojón: "podrán hacerse fotos, pedir autógrafos y trasladar todo su ánimo a los jugadores en un ambiente cercano y familiar".

Noticias relacionadas y más

GALERÍA | Balonmano Caja Rural Zamora - Royal Premium Gijón

GALERÍA | Balonmano Caja Rural Zamora - Royal Premium Gijón

Ver galería

GALERÍA | Balonmano Caja Rural Zamora - Royal Premium Gijón / José Luis Fernández

El club ha indicado que el acceso a esta sesión de entrenamiento se realizará por la puerta de tribuna, habilitada para que todos los aficionados y aficionadas puedan disfrutar de la sesión en las mejores condiciones. Además, ha indicado que le gustaría contar con "toda la familia del balonmano zamorano" para que muestre su apoyo a los "Guerreros de Viriato", convirtiendo los aficionados este entrenamiento en "mucho más que una sesión de trabajo: un punto de unión entre equipo y afición, una muestra del sentimiento que mueve al club".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents