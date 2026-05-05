Charlie, jugador del Atlético Benavente: "No imaginé una despedida así"

El Atlético Benavente pierde una de sus grandes figuras, pero gana una leyenda. Charlie disputó este sábado su último encuentro oficial de fútbol sala y pudo hacerlo en el club de su vida, con victoria y gol para rematar su gran trayectoria, que también tiene sus capítulos como internacional. En su despedida fue mateado por sus jugadores y homenajeado por los presentes en una tarde muy emotiva en La Rosaleda. "Ha podido cerrar su carrera con su gol 500 y pudo cerrar por todo lo alto su carrera", comentó Santi Calero quien admitió que era la retirada de "un gran amigo". El protagonista, visiblemente emocionado, aseguraba que "ni en mis mejores sueños imaginé una despedida así. La Rosaleda parecía una final de ascenso, hemos ganado, he llegado al gol 500… inmejorable", recordaba el "10" todavía en pista.

Además, ponía en valor el hecho de que ha sido él quien ha decidido cuándo retirarse y se reiteró "muy orgulloso de todo lo conseguido", sin olvidar dar las gracias a todos los que le han acompañado en este viaje.