Fútbol Sala / Segunda División B
Charlie, jugador del Atlético Benavente: "No imaginé una despedida así"
El internacional del Atlético Benavente se mostró "orgulloso" de lo logrado y del hecho de haber podido decidir cuándo colgar las botas
El Atlético Benavente pierde una de sus grandes figuras, pero gana una leyenda. Charlie disputó este sábado su último encuentro oficial de fútbol sala y pudo hacerlo en el club de su vida, con victoria y gol para rematar su gran trayectoria, que también tiene sus capítulos como internacional. En su despedida fue mateado por sus jugadores y homenajeado por los presentes en una tarde muy emotiva en La Rosaleda. "Ha podido cerrar su carrera con su gol 500 y pudo cerrar por todo lo alto su carrera", comentó Santi Calero quien admitió que era la retirada de "un gran amigo". El protagonista, visiblemente emocionado, aseguraba que "ni en mis mejores sueños imaginé una despedida así. La Rosaleda parecía una final de ascenso, hemos ganado, he llegado al gol 500… inmejorable", recordaba el "10" todavía en pista.
Además, ponía en valor el hecho de que ha sido él quien ha decidido cuándo retirarse y se reiteró "muy orgulloso de todo lo conseguido", sin olvidar dar las gracias a todos los que le han acompañado en este viaje.
- Renfe cruza otra línea roja: crea un directo Galicia-Madrid, sin parada en Zamora
- La contaminación por nitratos amenaza con extenderse al 70% de la provincia de Zamora: La situación al detalle
- El Ayuntamiento de Zamora notifica multas de tráfico y de la ORA a través del tablón de anuncios a más de 450 conductores, comprueba si eres uno de ellos
- ¿Adiós al cuaderno y la pizarra? Así enseña matemáticas un colegio de Zamora a través del Aprendizaje Basado en el Juego
- Premio al chorizo de casa
- Zamora ha perdido 68 bares y 28 restaurantes en tres años
- El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
- Las Edades del Hombre.. hasta la bandera: Su conclusión atrae a miles de visitantes, provocando largas esperas y la ocupación de alojamientos en Zamora