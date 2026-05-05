El Caja Rural CB Zamora y el Ángel Nieto calientan motores para una noche histórica

Ya se ha iniciado la cuenta atrás para un partido histórico para el baloncesto zamorano. El Caja Rural CB Zamora llega a la última jornada de la Liga regular en Primera FEB con opciones reales de meterse en los playoffs de ascenso a la ACB y, lo mejor de todo, es que depende de sí mismo para lograrlo. El hito tratará de conseguirse el viernes, a partir de las 21.00 horas, en el pabellón Ángel Nieto, donde el cuadro de la capital del Duero, con el apoyo de su afición que llenará las gradas, se verá las caras con HLA Lucentum Alicante con quien se disputa esa última plaza en un encuentro que decidirá quien es noveno o quien es décimo.

La situación clasificatoria es directa. El HLA Alicante llega como noveno, con una victoria más que el Caja Rural CB Zamora. En el partido de ida, disputado en tierras alicantinas, los locales se impusieron por ocho puntos (94-86), y esa diferencia es la que marca la cuenta del viernes: el conjunto zamorano necesita ganar por nueve puntos o más para igualar a victorias y resolver el average particular a su favor. Cualquier otro escenario —derrota, empate o victoria por menos de nueve— mantendría a Alicante en la novena plaza.

La última jornada de Primera FEB tiene varios frentes abiertos en otras zonas de la tabla, pero en Zamora la mirada está puesta en un solo duelo. Lo que se decide en el Ángel Nieto es la posibilidad de disputar una eliminatoria al mejor de cinco partidos contra el Movistar Estudiantes, con el premio de pelear en una Final Four por la segunda plaza de ascenso a la ACB.

Menos de 90 entradas disponibles: el Ángel Nieto hacia el lleno

Desde el CB Zamora recordaron que las entradas se pusieron a la venta este pasado lunes y la respuesta ha sido extraordinaria: a falta de varios días para el partido, quedan menos de 90 localidades disponibles entre tribuna y preferencia, por lo que todo apunta a un Ángel Nieto lleno a reventar, con un ambiente de los que se preparan para empujar de verdad.

Alicante, un rival con figuras y "viejos conocidos"

Respecto al cuadro levantino, desde la entidad zamorana apuntaron que sería un error mirar la clasificación y pensar que Alicante es un noveno cualquiera. El HLA Lucentum es una de las plantillas más potentes de toda la categoría, un equipo diseñado para pelear por el top 4 o top 5 que, por las razones que sean, no ha terminado de encajar todas las piezas durante el curso. Eso no cambia su nivel individual, que es altísimo.

En sus filas está Kevin Larsen, actual MVP de la Primera FEB, un interior dominador y un jugador diferencial. Jordan Bone, base, con pasado NBA. Eddy Polanco, uno de los mejores anotadores de la competición las últimas temporadas. El alero internacional holandés Sander Hollanders, que empezó la temporada en Girona ACB. Alex Jorda, Mwema, Mike Torres, Yasiin Yousef…. muchos nombres para una plantilla de primerísimo nivel.

Hay además dos viejos conocidos del club zamorano Unai Mendikote e Ismael Tamba, con pasado en el club.