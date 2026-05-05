Así es el "grupo de la muerte" del BM Caja Rural Zamora: El cuadro de Viriato cede el cartel de favorito, al anfitrión Valinox Novás

Cuando el BM Caja Rural Zamora conquistó el título de liga en el Grupo B en Pinto hace unas semanas no podía imaginar no ser favorito en la fase de ascenso a División de Honor Plata. Al menos, no con la misma rotundidad que otros campeones de Primera Nacional. Sin embargo, el sorteo de grupos en la lucha por el ascenso fue esquivo y los hombres de Félix Mojón preparan su lucha por volver al segundo peldaño nacional sin el cartel de máximo favorito. Una etiqueta que, dentro de su grupo, es para el anfitrión: Valinox Novás.

Un mal sorteo que lastra opciones

Las características del sorteo han llevado al BM Caja Rural Zamora a ser el único campeón que dispute la fase de ascenso en pista de otro vencedor de liga. Un condicionante al que, además, se une la mala suerte pistacho, con un grupo que aglutina a cuatro equipos con proyectos diseñados para ascender de categoría. Dos realidades que, junto a otros datos, restan opciones al cuadro de Viriato.

El BM Caja Rural Zamora celebra su título en Pinto. / Balonmano Zamora

Valinox Atlético Novás, el gran favorito

A pocos días de empezar la batalla en O Rosal todos apuntan al anfitrión como máximo favorito al ascenso. Valinox Novás cuenta con la ventaja de jugar en su feudo, ante su público, ejerciendo como campeón del Grupo A. Sin embargo, hay más razones que destacan a los pontevedreses como candidatos al salto a División de Honor Plata por delante del BM Caja Rural Zamora.

La plantilla gallega es de altos vuelos

Para empezar, Valinox Novás jugó el pasado curso en la segunda categoría nacional y ha conseguido retener el grueso de su plantilla. Un bloque de elevado estatus con mucho exjugador de Liga Asobal. Diego Prada, su goleador con 194 goles, jugó en la élite con Teucro, como también pasaron por la máxima categoría José Leiras (Cisne BM), Nico López (Villa de Aranda y Atlético Valladolid), el meta Héctor Gil (SD Teucro) o un Bruno Vázquez que se perderá la fase por lesión, pero al que sustituye Daniel Peiró (BM Cangas).

Hombres experimentados como también lo es el capitán Iago Flores (que ya se midió al BM Caja Rural Zamora con su equipo múltiples veces) y a los que acompañan talentos como el carioca Pedro Teles o Xurxo Rivas.

Los números del anfitrión, sobresalientes

Con semejante plantel, era lógico que los números también sustenten la candidatura pontevedresa. Valinox Novás llega a la fase con 28 victorias en 30 partidos (solo encajó dos derrotas, ambas fuera de casa y con el título ya en la mano) y un golaverage positivo de 230 goles (957 a favor y 727 en contra). Es, sin ninguna duda, el gran favorito.

Dos subcampeones con opciones de sorprender

El anfitrión es el principal candidato y el gran rival de los "Guerreros de Viriato", que jugarán ante Valinox Novás en la última jornada. Fecha que será determinante solo si los zamoranos cumplen en los dos encuentros anteriores, dos duelos ante BM Cantera Sur y BM Romo que tampoco serán sencillos, si bien el BM Caja Rural Zamora -como Valinox Novás- parte por delante en las quinielas por haber sido campeón.

Aun así, el Grupo I es el más reñido de la fase de ascenso porque los dos subcampeones que acompañan a gallegos y zamoranos son de los más peligrosos. El equipo de Félix Mojón acude a O Rosal con 25 victorias, un empate y 4 derrotas en liga; y un golaverage positivo de 150 tantos (957 a favor y 807 en contra); y esas cifras no distan mucho de las de andaluces o vascos.

BM Cantera Sur: peores números, pero engañosos

El primer combate del BM Caja Rural Zamora será ante BM Cantera Sur, con peores resultados ligueros que la escuadra pistacho (23 triunfos, 4 empates y 3 derrotas) y peor golaverage (+96, 829 a favor y 733 en contra). Sin embargo, los almerienses se han reforzado de cara a la fase de ascenso y un bloque con jugadores reconocidos a nivel nacional han sumado a dos figuras determinantes para potenciar su primera línea: Álvaro Carretero (el goleador de BM Ciudad de Salamanca) y el argentino Agustín F. Labartete (SD Teucro). Fichajes que potencian su juego e incrementan sus opciones en O Rosal.

BM Romo: Números de campeón y refuerzos de nivel

El segundo escollo será todavía más difícil. El cuadro de Viriato se las verá con BM Romo, que cerró la liga cediendo un empate y tres derrotas, perdiendo puntos solo ante el líder Amenabar Zarautz y el duro BM Barakaldo. Los vascos se presentan con un golaverage positivo de 180 tantos (935/755) y un plantel con refuerzos exAsobal como Cristian Remeseiro y Padilla. Dos jugadores llamados a potenciar un equipo rápido y con mucho talento extranjero gracias al cubano Edu Raynier y los argentinos Gustavo Ariel Delgado y Mateo Palacios.