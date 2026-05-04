El Zamora CF, en racha, se lanza hacia la segunda plaza

El Zamora CF ha llegado a la recta final del campeonato lanzado y en su mejor momento. El cuadro de la capital del Duero es el equipo más en forma de las últimas semanas con una derrota en las últimas diez jornadas y cuatro victorias consecutivas con las que ha espantado de golpe los fantasmas que aparecieron tras la derrota frente a Unionistas de Salamanca. Aunque las matemáticas todavía no confirman al 100% su presencia en el play-off, todos en el club de la capital del Duero reconocen que se encuentran en una situación más que privilegiada para pelear por todo: son terceros, con 58 puntos, a 7 del sexto clasificado cuando solo quedan tres partidos por disputarse, y a 3 puntos del segundo, un Celta de Vigo B que no pasa por su mejor momento y al que no renuncian dar alcance, teniendo en cuenta que están empatados en el golaveraje particular y en el general se encuentran muy parejos con un +12 para los gallegos y un +11 para los de Óscar Cano.

Así las cosas, lo que toca es ganar y mirar después lo que hacen sus rivales más directos. El Zamora tiene por delante dos encuentros lejos del Ruta de la Plata ante Lugo, que todavía apura opciones para entrar en la zona de privilegio; Cacereño, que pelea por no descender, y Arenas de Getxo, en estos momentos sin nada en juego. Mientras, el Celta B se verá las caras con Ourense, Lugo y Barakaldo. El resto de plazas también siguen abiertas con un Real Madrid Castilla que pasará la semana como cuatro con 56 puntos y un Pontevedra que cierra la zona "top" con 54. Como sexta está ya la Ponferradina con 51 y con los mismos el Barakaldo que tampoco renuncia a colarse finalmente, aunque lo tiene difícil.

Así las cosas, se esperan tres semanas de alto nivel que el Zamora ya prepara y es que ayer los jugadores también acudieron al Ruta para la sesión de recuperación.

Nuevos equipos para Primera RFEF

La Primera RFEF ya conoce el nombre de cinco de sus nuevos integrantes para la próxima temporada 2026-27. La Segunda RFEF concluyó este fin de semana y, aunque ya había cuestiones decididas en cinco grupos con los que cuenta esta división, no ha sido hasta ahora cuando se han conocido los nombres de todos los campeones y, por tanto, de aquellos que ascienden directamente a la categoría de bronce del fútbol español. De este modo, quedan primeros de cada grupo y cantan el alirón el Deportivo Fabril, Real Unión, Sant Andreu, Extremadura y Rayo Majadahonda, todos ellos conocidos de los rojiblancos a lo largo de la historia, mientras que el nombre de resto de ascendidos se conocerá dentro de unas semanas cuando concluyan los play-off de ascenso.

Los equipos que pelearán por el ascenso

De este modo, pugnarán en las fases de ascenso y estarán hoy en el bombo en busca de rival Oviedo Vetusta, UD Ourense, Numancia de Soria y Coruxo; Deportivo Alavés B, UD Logroñés, Utebo y CD Tudelano; Atlético Baleares, Poblense, Reus y Alcoyano; Minera, Águilas, Xerez y Real Jaén, para acabar en el último grupo con San Sebastián de los Reyes, Conquense, Getafe B y Coria.

Con todo, este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se llevará a cabo el sorteo de promoción de ascenso a una categoría en la que en estos momentos no se sabe si el Zamora CF estará el siguiente curso. Lo que sí es una realidad es que el equipo rojiblanco está prácticamente clasificado para el play-off a Segunda y peleará por ascender al fútbol profesional.