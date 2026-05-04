El VI Memorial Javier Pérez no defrauda: espectáculo y solidariadad unidos por una alta participación

La sexta edición del torneo de tenis "Memorial Javier Pérez" no defraudó y ofreció un gran espectáculo en las pistas de la Ciudad Deportiva Municipal de Zamora a lo largo de los tres fines de semana en los que se desarrolló su intensa actividad marcada por el carácter solidario de la cita, destinada a apoyar la labor de Azayca.

Alto nivel y numerosa participación

Con casi un centenar de raquetas inscritas divididas en 16 categorías, la edición de 2026 dejó momentos para el recuerdo y se consolidó como uno de los eventos solidarios de mayor calado en el calendario zamorano. Una realidad que reflejó el cuadro de campeones que contó con el zamorano Víctor Andrés, campeón del cuadro absoluto superando al luso José Carlos Damas por 6-2 y 6-1, como la figura más destacada; una relación de vencedores que contó con un único triunfo foráneo, el firmado por el asturiano Luca Diego González en categoría infantil.

Foto de la campeona en benjamín femenino. / Cedida

El pickleball se estrena con éxito

Además, la cita saldó con éxito la entrada en escena de la modalidad de pickleball, que si bien solo contó con cuatro parejas en esta ocasión, abrió brecha para su presencia en futuras entregas de este Memorial Javier Pérez que ya es un imprescindible en la primavera zamorana.

Estos fueron los campeones