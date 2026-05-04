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Tenis

El VI Memorial Javier Pérez no defrauda: espectáculo y solidariadad unidos por una alta participación

La cita solidaria con Azayca reunió a casi un centenar de raquetas y estrenó con éxito su nueva modalidad

Foto grupal de campeones y subcampeones del Memorial Javier Pérez en la Ciudad Deportiva

Foto grupal de campeones y subcampeones del Memorial Javier Pérez en la Ciudad Deportiva / Cedida

C. J. T.

La sexta edición del torneo de tenis "Memorial Javier Pérez" no defraudó y ofreció un gran espectáculo en las pistas de la Ciudad Deportiva Municipal de Zamora a lo largo de los tres fines de semana en los que se desarrolló su intensa actividad marcada por el carácter solidario de la cita, destinada a apoyar la labor de Azayca.

Alto nivel y numerosa participación

Con casi un centenar de raquetas inscritas divididas en 16 categorías, la edición de 2026 dejó momentos para el recuerdo y se consolidó como uno de los eventos solidarios de mayor calado en el calendario zamorano. Una realidad que reflejó el cuadro de campeones que contó con el zamorano Víctor Andrés, campeón del cuadro absoluto superando al luso José Carlos Damas por 6-2 y 6-1, como la figura más destacada; una relación de vencedores que contó con un único triunfo foráneo, el firmado por el asturiano Luca Diego González en categoría infantil.

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Foto de la campeona en benjamín femenino.

Foto de la campeona en benjamín femenino. / Cedida

El pickleball se estrena con éxito

Además, la cita saldó con éxito la entrada en escena de la modalidad de pickleball, que si bien solo contó con cuatro parejas en esta ocasión, abrió brecha para su presencia en futuras entregas de este Memorial Javier Pérez que ya es un imprescindible en la primavera zamorana.

Estos fueron los campeones

Cuadro de honor del Memorial Javier Pérez 2026

Categoría Pre-benjamín dobles Campeones: Carlos González y Marco Recio. Subcampeones: Benjamín García y Edurne Vázquez.

Categoría Benjamín Masculino Campeón: Pablo del Pozo. Subcampeón: Lucas Alonso.

Categoría Benjamín Femenino Campeona: Blanca Izquierdo. Subcampeona: Alicia García.

Categoría Alevín Masculino Campeón: Iván Serrano. Subcampeón: David Mostaza.

Categoría Alevín Femenino Campeona: Judit González. Subcampeona: Melissa García.

Categoría Alevín dobles Campeones: Iván Serrano y David Mostaza. Subcampeones: Jorge Hernández y Carlos Díaz.

Categoría Infantil Masculino Campeón: Raúl Álvarez. Subcampeón: David Rodríguez.

Categoría Infantil Femenino dobles Campeonas: Elena Damas y Sofía de Juan Roncero. Subcampeonas: Carlota Fernández y Altea Mielgo.

Categoría Infantil Masculino dobles Campeones: Javier Mayo y Daniel Enríquez. Subcampeones: Marco Alonso y Esteban Ferreira.

Categoría Cadete Masculino Campeón: Sergio Martínez. Subcampeón: Jorge Álvarez.

Categoría Cadete Femenino Campeona: Avril Fernández. Subcampeona: Mencía Houizot.

Categoría Cadete Femenino dobles Campeonas: Rocío Álvarez y Celia Blanco. Subcampeonas: Avril Fernández y Mencía Houizot.

Categoría Absoluta Masculina Campeón: Alejandro San Cipriano. Subcampeón: Carlos García.

Categoría Absoluta dobles Campeones: Juan Carlos García y David Hernández. Subcampeones: Dámaso Mielgo y David Rojas.

Categoría Pickleball dobles Campeones: Sergio Serrano y Henar Cañizares. Subcampeones: Carlos Prieto y Clara López.

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