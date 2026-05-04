Verónica Sánchez y Daniel Sanz ganan el Nacional

El Vino de Toro Caja Rural firmó un fantástico Campeonato de España de Subida Vertical, con dos medallas de oro, a cargo de Verónica Sánchez y Daniel Sanz y otros dos puestos de finalistas con Santiago Mezquita y Ricardo Mayordomo, que finalizaban en cuarta y quinta posición. El Nacional se disputó en la localidad palentina de Barruelo de Santullán, carrera que tuvo que ser recortada por la climatología. Verónica Sánchez volvió a protagonizar una actuación memorable, logrando entrar entre las 14 primeras clasificadas en la general y la tercera veterana aunque las dos primeras eran más jóvenes que ella que es Master 50. Este ha sido un triunfo más en su amplio palmarés de entorchados nacionales. La salmantina del Vino de Toro Caja Rural paró el crono en 41´46, mientras la segunda clasificada en M50, Yolanda Monserrate( Zent Atleet-La Mafia) corrió en 50´04.

En la prueba masculina, fue fantástica la participación de los tres fondistas del Vino de Toro Caja Rural, con un Daniel Sanz estelar, entrando entre los ocho primeros clasificados de la general, lo que le daría el título de Campeón de España Master 45 con un crono de 33´02, además de ser el segundo máster en entrar en la meta, después de J. Antonio Bellido (A.D. Marathon) de M40 en un tiempo de 31´32 . Triunfo incontestable en su división del fondista ultra salmantino sacándole 1 minuto y 41 segundos al segundo clasificado, Andres Acebo, mientras la diferencia con el tercero sería aún mayor, de casi minutos.

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En la división de edad Master 50, la actuación de Santiago Mezquita y Ricardo Mayordomo no desmereció para nada a la de sus compañeros. Finalizaron en los puestos 54º y 55º de la general, para ser 4º y 5º en M50. Mezquita no fue segundo por unos diez metros y por menos de 5 no fue tercero. Ricardo Mayordomo, por 15 y 20 metros no subiría al podio. Por equipos, la actuación del Vino de Toro Caja Rural se catalogaría de notable, logrando ser octavo de España, de un total de 21 clubes participantes. Verónica Sánchez, Daniel Sanz Sanfructuoso(M45) y Santiago Mezquita (M50) se proclamaron campeones de Castilla y León de sus respectivas categorías. n