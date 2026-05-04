Podio y preparación para el Mapecca en el Valladolid Summer

Zamora estuvo representada en el Valladolid Summer, una competición de rítmica que reunió a numerosos clubes y gimnastas en una jornada marcada por el buen nivel y la competitividad.

El Club Mapecca estuvo presente con varias representantes, comenzando por la categoría prebenjamín promesas, donde Carla Domínguez firmó una destacada actuación. Tras ejecutar un ejercicio con gran soltura, seguridad y muy buena ejecución, logró subir al podio con una meritoria tercera posición.

Ya en horario de tarde, en la categoría juvenil individual, Marta García y Lucía Martínez pusieron el broche final a su temporada con resultados sólidos, alcanzando la sexta y décima posición respectivamente, en una categoría de alto nivel.

Para cerrar la jornada, el conjunto juvenil rozó la medalla en una actuación muy completa, finalizando en cuarta posición a tan solo 0,3 puntos del tercer puesto. Una actuación que deja muy buenas sensaciones de cara a su próximo compromiso.

Este torneo ha servido como preparación para el campeonato que se celebrará esta misma semana en Santander, donde el conjunto zamorano competirá, afrontando una de las citas más importantes de la temporada.