Óscar García Poveda no seguirá al frente del River Zamora

Óscar García Poveda no continuará al frente del banquillo del River Zamora. Tras la conclusión de la temporada y con el reto de la permanencia en Segunda B conseguido, el club anunció el adiós del técnico tras un año intenso. "Nos queremos despedir del que ha sido entrenador del equipo de Segunda B de nuestro club, y que ha hecho todo lo posible para que se lograse el objetivo fijado", comentaron al tiempo que le agradecían su labor.

Tercera división

Mientras, el River Zamora B ya está en la recta final de la temporada en Tercera. Quedan dos jornadas por disputarse pero el equipo de Javi Cala tiene otro pendiente y es que este fin de semana no pudo jugar. La plantilla zamorana tenía que disputar su encuentro en Arcos de la Llana, pero la aparición de goteras en el pabellón obligó a aplazar el choque, todavía "sine día" para su desarrollo. En estos momentos, la situación del equipo es delicada. Con un partido menos, el River B se coloca décimo segundo (quinto por la cola) con 29 puntos, por lo que todo su futuro sigue en el aire a la espera de que se celebren todos los compromisos. Por delante le quedan, además del encuentro ante Arcos de la Llana, Valverde Ontex y Ciudad de Arévalo.

Regional de Aficionados

Por su parte, el Ciudad de Toro Prefabricados Duero no tuvo partido, pero ya piensa en sus próximos compromisos ante Sporting Nava de La Asunción Bar Bulevar y ÁvilaSala.