Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Hemos sido muy sólidos en Los Barreros esta temporada"

Oji, técnico del CD Villaralbo, valoraba así el último partido en casa de los suyos esta temporada. Un encuentro que acabó con victoria frente a Colegio Diocesanos y que pone broche al curso azulón en "Los Barreros", donde el técnico cree que ha estado la clave del éxito de la presente campaña.

Una victoria justa

"Ha sido un partido en el que hemos entrado imprecisos", comentó el técnico, señalando que el conjunto villarabino fue creciendo poco a poco en el partido y se asentó "tras el gol de Emma". Una evolución que quedó reflejada en la segunda mitad, en la que a su juicio "el equipo mereció mucho más". "Creo que la victoria refleja lo que se ha visto en el terreno de juego", subrayó.

El CD Villaralbo celebra uno de sus últimos triunfos / Cedida

Una temporada de mucho mérito

En cuanto al éxito azulón, tanto por alcanzar la permanencia como por romper la barrera de los 40 puntos tras los tres sumados en "Los Barreros" en esta penúltima jornada, Oji señaló que "tiene mucho mérito" el desempeño del CD Villaralbo. "Creo que, viendo como empezó la temporada, tiene mucho mérito acabar así el año. Los números dicen que, si quitáramos a todos los conjuntos las ocho primeras jornadas, ahora mismo seríamos un equipo que estaría peleando por el play-off", indicó.

Los jugadores, principales responsables

Oji tuvo a bien señalar a los jugadores como los principales responsables del éxito esta temporada. "Se han esforzado muchísimo, han hecho un trabajo descomunal", destacó, añadiendo: "todo ello a pesar de las adversidades que nos han perseguido en forma de lesión, el estado del campo y otros factores más". "Estoy muy orgulloso del equipo", confesó.

Noticias relacionadas

La clave: "Los Barreros"

Por otra parte, el técnico destacó la solidez del CD Villaralbo en casa como pilar del éxito azulón. "Hemos sido un equipo muy fiable en casa. Hemos hecho 27 puntos en "Los Barreros", son prácticamente los que necesitas para salvarte y tiene mucho mérito", analizó, indicando a su vez el valor de la grada para conseguir esos números y cerrar el curso con alta nota.