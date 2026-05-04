Gran participación en el I Open AZAYCA de Armas Neumáticas celebrado en Villaralbo

La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (AZAYCA) hace un balance muy positivo del I Open AZAYCA de Armas Neumáticas, celebrado en el campo de tiro de Villaralbo. El evento contó con una gran participación, reuniendo a más de 75 deportistas procedentes de distintas comunidades autónomas, lo que ha convertido esta primera edición en un éxito, tanto deportivo como solidario.

La jornada concluyó con la entrega de trofeos a los ganadores y ganadoras, poniendo el broche final a tres días de competición.

Desde AZAYCA queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Club de Tiro Olímpico Tierras de Zamora, y especialmente a su presidente, por impulsar esta iniciativa solidaria. Asimismo, agradecemos a todos los participantes su implicación, ya que con su presencia han contribuido a apoyar a los pacientes oncológicos zamoranos y zamoranas.

Este tipo de actividades refuerzan la importancia de la colaboración entre el ámbito deportivo y social, demostrando que el deporte también puede ser una herramienta para generar solidaridad y mejorar la vida de las personas.