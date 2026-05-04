Fermoselle fue la gran protagonista en el Zangarun

Las fermosellanas Isabel Álvarez y Lorena Martín fueron las grandes protagonistas de una nueva edición del Zangarun de Ricobayo que se disputó este domingo con más de 300 participantes repartidos en las distancias de 20 y 10 kilómetros, y en la modalidad de senderistas. Junto a la doble victoria sayaguesa, en la clasificación masculina se impuso el salmantino Samuel Sánchez, en la distancia larga, mientras que en la corta el primer puesto se lo llevó Diego Nieto.

Las tres primeras clasificadas en la distancia de 20 kilómetros. | LOZ

La prueba se desarrolló durante una mañana con chubascos intermitentes que dejaron el recorrido por caminos bastante húmedo, pero los traileros que se dieron cita en la playa de Ricobayo no se arrugaron y se apuntaron a la fiesta atlética en la que se dieron cita corredores de Zamora y sus provincias cercanas, y un buen número de portugueses.

Los más rápidos en los 10 kilómetros del Zangarun 2026. | LOZ

El primero en alcanzar la meta fue el zamorano Diego Nieto que conseguía la victoria en los 10 kilómetros, con una importante ventaja sobre Julio Alberto Herández, y sobre Álgen Sánchez, de Olmillos de Castro, tres buenos especialistas en carreras de montaña. Además el vencedor tuvo el gusto de cruzar la cinta de meta que sujetaban sus dos hijos que desconocían quién iba a ser el encargado de romperla.

Los mejores en la exigente prueba larga del Trail de Ricobayo. | LOZ

En chicas, la victoria también fue clara para la fermosellana enrolada en el club Aironbayo Lorena Martín, una principiante en este deporte que viene de ser primera en Pino, segunda en Carbajales y tercera en los Cañones de Fermoselle. Segunda entró en la meta la veterana Ana Temprano que cumple siempre en todas las pruebas en las que compite, mientras el tercer puesto del podio de esta distancia corta se fue para Aliste, de la mano de Maite Pascual, de Moveros, enrolada en el club Ceadea.

Los tres primeros clasificados en la distancia larga bajaron de las 2 horas y en primera posición se clasificó el salmantino Samuel Sánchez que repetía la victoria de la pasada edición de este Zangarun Ricobayo. Segundo fue Jesús Martín, de la Agrupación Montañera Zamorana, mientras otro habitual del podio en este tipo de carreras, Alejandro Montalvo, terminó esta vez tercero tras una carrera bastante accidentada. En cuarta posición entraba otro clásico de los trails zamoranos como es el veterano José Juan Clemente.

Como queda dicho, la otra victoria femenina también se fue a Fermoselle, de la mano de Isabel Álvarez que ya había estado entre las mejores hace dos años en Ricobayo, venía de ser tercera en la carrera de Pino del Oro, y esta vez fue la primera en recorrer los 20 exigentes kilómetros por las orillas del embalse del Esla.

Susana Mezquita, del club La Raya de Alcañices, mejoró el cuarto puesto de 2025 entrando segunda. Mezquita es una gran especialista en Hyrox y acaba de ser segunda en la prueba de Bilbao junto a Naiane de Paz. La mirandesa Anabella Martins completaba el podio de esta prueba muy exigente que organizó Smartchip con la colaboración de Iberdrola, Caja Rural y la Diputación Provincial.

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La carrera incluida en el circuito provincial de trail ha logrado recaudar alrededor de 2.500 euros, destinados íntegramente a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo para la investigación de las enfermedades raras. n