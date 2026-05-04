Fútbol
Éxito total del Torneo del Cristo de Morales del Vino 2026
Los equipos disfrutaron de una gran jornada deportiva
P. F.
El Torneo del Cristo de Morales del Vino 2026 resultó, como es habitual, todo un éxito. El balón comenzó a rodar con las categorías Benjamín y Alevín, donde se disfrutó de dos partidos muy igualados que finalizaron con empate 2-2 en ambos casos.
En la categoría Benjamín, el primer puesto se decidió en la tanda de penaltis, donde el triunfo fue para el equipo anfitrión, el Club Deportivo Morales del Vino Atlético.
Por lo que respecta a los alevines, también hubo que recurrir a los penaltis y el vencedor fue el CD Amor de Dios.
Posteriormente fue el turno de la categoría Infantil, otro encuentro muy disputado que terminó con empate 2-2. En la tanda de penaltis estuvo más acertado la UD San Lorenzo CD, que se llevó el primer puesto.
Así llegó el turno de los Prebenjamines, que continúan realizando una temporada increíble. El resultado final fue de 3-1 a favor del Club Deportivo Morales del Vino Atlético.
Tras un descanso para reponer fuerzas durante la comida, comenzó la categoría Cadete. Fue un partido lleno de goles en el que el equipo anfitrión llegó a ponerse con un marcador favorable de 5-2, pero el CD San José Obrero no bajó los brazos y logró remontar hasta el 5-6, llevándose así el primer puesto.
Para concluir la intensa jornada se disputó la categoría juvenil, donde también reinó el equilibrio y en el que el primer puesto fue para el CD La Amistad 2000.
Resultados
Benjamín
Club Deportivo Morales del Vino Atlético 2 (7) - 2 (6) Sporting Zamora CF
Alevín
Club Deportivo Morales del Vino Atlético 2 (4) - 2 (5) CD Amor de Dios
Infantil
Club Deportivo Morales del Vino Atlético 2 (2) - 2 (4) UD San Lorenzo CD
Prebenjamín
Club Deportivo Morales del Vino Atlético 3 - 1 UD San Lorenzo CD
Cadete
Club Deportivo Morales del Vino Atlético 5 - 6 CD San José Obrero
Juvenil
Club Deportivo Morales del Vino Atlético 1 - 2 CD La Amistad 2000
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