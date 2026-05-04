Eva Barrios, subcampeona Absoluta en el Campeonato de Castilla y León de piragüismo

Eva Barrios volvió a ser la palista más destacada de Zamora en el Campeonato de Castilla y León Absoluto. La integrante del Durius Kayak fue segunda en la final de K-1 Sénior, mientras que Alba Antón fue quinta. En masculino, Óscar Borrego se hizo con la tercera plaza en sénior, mientras que la final B la ganó Alberto Fernández.

En Sub-23 también hubo éxitos y en Damas, pleno. Marina Giralda (Durius) subió a lo más alto del podio, seguida de Natalia Asensio (Fresno) y Amalia Toribio (Piragüismo Duero). En masculino, Spas Dimitrov (Remo) fue tercero y en la final B, Jon Valtuille, de Villaralbo, segundo.

En Juvenil K-1 también hubo buenas noticias. Marcos Prieto y Javier García (Ciudad de Zamora) fueron oro y plata en la final B, mientras que Nikol Georgieva, del Piragüismo Duero, fue la gran vencedora, a la par que Ariadna Fernández resultó cuarta. Además, en paracanoe Iker Gallego y Fernando Silvo se colgaron el oro en sus respectivas carreras.

Amalia Toribio y Nikol Georgieva, del Piragüismo Duero / Cedida

La jornada dejó espacio para los K-2, donde los mejores resultados fueron para el tándem Eva Barrios- Marina Giralda que fueron campeonas en Sénior, mientras que Sergio Pereda y Spas Dimitrov se proclamaron subcampeones, y Jon Valyuille y Raúl Prieto ganaron la final B. En categoría de Veteranos hubo oros para Victoria Fraile, Javier Ortiz, Ana Isabel Rubio y Fernando Álvarez y un bronce para Luis Fernando Roales, mientras que en embarcaciones dobles Marcos Diego y Luis Fernando Roales fueron segundos en línea de meta.