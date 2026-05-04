Deporte y solidaridad en el embalse del Esla

El Zangarun de Ricobayo volvió a ser el marco en el que Iberdrola ratificó su vinculación con el embalse del Esla y su delegado institucional para Castilla y León, Miguel Calvo, no dudó en recordar que “nuestra vinculación con esta comarca es tan importante como que aquí están los orígenes de la empresa. Nos sentimos zamoranos, no sentimos de la comarca de Muelas y estamos muy orgullosos de ayudar en una carrera como esta que recorre nuestro embalse en todo su esplendor con la situación en la que está este año, lleno de agua”. Calvo hizo especial mención a que el embalse del Esla “se trata de un marco fantástico en el que la gente disfruta del entorno y de la carrera. No podemos más que estar muy contentos. Nosotros tratamos de apoyar a las comarcas en las que desarrollamos nuestros negocios y son parte integrante de nuestra vida”, añadió el director institucional de la empresa eléctrica. La iniciativa solidaria ha permitido recaudar 2.500 euros, que se destinan íntegramente a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

Los senderistas en el momento de tomar la salida. | LOZ

Esta carrera de montaña incluida en el circuito provincial que patrocina la Diputación de Zamora, aúna el trail de montaña con la puesta en valor del entorno natural y turístico de uno de los parajes más emblemáticos de la provincia de Zamora como es el embalse del Esla que estos días presenta un magnífico aspecto con el nivel de agua casi a tope.

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Los atletas, corriendo por la orilla del embalse del Esla. | LOZ

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, también destacó que esta colaboración se enmarca en la celebración del 125 aniversario de Iberdrola, una efeméride que refleja “la profunda vinculación de la compañía con el territorio y su compromiso histórico con Zamora". En este sentido, ha subrayado que Iberdrola "sigue impulsando desde esta tierra la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y competitivas, que contribuye al desarrollo rural sostenible, al bienestar de las personas y al respeto por el medio ambiente". n