Balonmano / Primera Nacional
El Balonmano Caja Rural Zamora no estará solo en O Rosal para buscar el ascenso a División de Honor Plata: 150 aficionados viajarán con el equipo
El club confirma la presencia de 150 aficionados que solicitaron su abono para la fase de ascenso del próximo fin de semana
C. J. T.
El Balonmano Caja Rural Zamora estará bien arropado en O Rosal. Así lo ha confirmado el club pistacho en una nota de prensa, señalando que todos los aficionados y aficionadas que solicitaron el abono para la Fase de Ascenso a División de Honor Plata en tiempo y forma podrán acompañar al equipo en las gradas del pabellón gallego en el que se buscará regresar a la segunda categoría nacional.
Más de 100 aficionados en O Rosal
"En total, 150 seguidores y seguidoras pistacho viajarán a Pontevedra para empujar a los Guerreros de Viriato en un momento clave de la temporada, demostrando una vez más el compromiso y la fidelidad de la afición del Balonmano Zamora", ha indicado el club pistacho, destacando que todos ellos "podrán acompañar al equipo, garantizando así una importante presencia zamorana en las gradas". Una cifra a la que, posiblemente, se sumen otros seguidores de los "Guerreros de Viriato" que hayan gestionado de forma individual su abono o puedan retirar entradas en taquilla el mismo día de los encuentros.
El club, agradecido
Ante la masiva respuesta de la afición, el Balonmano Zamora ha querido expresar su agradecimiento por el respaldo que siempre recibe de los seguidores semana tras semana. "Solo podemos dar las gracias. A nuestra afición, por estar siempre, por responder una vez más y por demostrar que este club es mucho más que un equipo. Sentiremos vuestro aliento en cada acción, en cada defensa y en cada gol. Vamos juntos a por ello", destaca el club en un comunicado.
El Balonmano Zamora ha estado trabajando durante los últimos días para que, todos aquellos que solicitaran su abono, pudieran estar presentes en O Rosal y que ningún aficionado "se quedara fuera tras mostar su interés por acompañar al equipo en este reto" del ascenso. Una labor que, junto a la pasión de los aficionados zamoranos, hará que "el equipo no esté solo en esta fase de ascenso".
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