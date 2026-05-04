Ana Pérez: "Estoy muy orgullosa del equipo"

Ana Pérez Relancio fue elegida mejor jugadora del equipo tras el partido del sábado contra Melilla en el que el Recoleta obtuvo un resultado positivo para afrontar la vuelta. La jugadora del Zamarat cree que "los play off son así es una victoria amarga porque ganas pero sabes que el trabajo no está acabado y habrá que esperar al próximo fin de semana. De momento son tres puntos de ventaja y estoy muy orgullosa de mi equipo".

Pérez Relancio analizó el juego del Recoletas señalando que "hemos tenido momentos en los que nos hemos despistado, pero al final ellas no son mancas y saben jugar, son buenísimas y en cuanto te despistas un solo momento, te lo cobran. No ha sido nuestro mejor partido pero tampoco ha sido el peor. Hemos ganado, que es lo importante y hay que seguir". Cree que el equipo naranja tiene que mejorar en "los despistes en defensa, el rebote lo hemos hecho bastante bien que era nuestro plan de partido pero tendremos que aguantar un poco mas en el uno por uno, y no ayudar cuando es innecesario. El equipo lo ha hecho lo mejor posible. Anotar también es una cosa de días y en el siguiente partido, las que hoy no han metido tanto, las meterán".

Ana Pérez señaló en declaraciones en el Ángel Nieto de cara al partido de vuelta que "no es de las canchas con más ambiente la de Melilla. Allí ganamos de 20 porque hicimos un buen partido, y no es un pabellón como puede ser el del Celta, que te asuste. No sabemos lo que nos vamos a encontrar pero tendremos que trabajarlo".

Los primeros partidos de cuartos de final en la lucha por la plaza de ascenso que resta han deparado dos casi seguros finalistas, Celta y Osés Navarra. El Celta de Vigo saldó su visita a Logroño que se saldó con un claro 50-60 que en el encuentro de vuelta debe ser todavía más amplio para las gallegas, mientras Osés regresó de Cáceres con 56-73 que no deja prácticamente margen de reacción al AlQazeres para el partido de Pamplona.

Noticias relacionadas

Algo más abierta ha quedado la eliminatoria entre Lima Horta que confirmó su gran final de liga ganando a Unicaja por un 65-59 que las andaluzas tienen capacidad sobrada para superar en el encuentro de vuelta. n