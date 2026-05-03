Fútbol / Regional de Aficionados
El Zamora CF "B" se aferra a la categoría a costa del Benavente
El filial rojiblanco se impuso al equipo tomatero que se coloca en una situación muy delicada a falta de solo una jornada para que concluya la Liga Regional de Aficionados
A. O.
El derbi provincial en la Liga Regional de Aficionados dejó conclusiones muy dispares para Zamora B y CD Benavente. El filial rojiblanco se impuso a los tomateros para agarrarse a la categoría, mientras que los de Santi redondo quedan en una situación muy comprometida a falta de solo una jornada para que se dé por concluido el campeonato liguero.
Tal y como se esperaba, en los anexos del Ruta de la Plata se vivió un inicio intenso entre dos plantillas con mucho en juego. Los locales de Kike Ramos tenían algo más de presión por jugar en casa mientras que los visitantes llegaban con muchas más urgencias. No tardaron en adelantarse los de Santi redondo, por mediación de Sergio, pero, lejos de hundirse, los capitalinos dieron un paso al frente y dos minutos después ponían las tablas por mediación de Bernardo. 1-1 y todo volvía a empezar en un encuentro que no estaba defraudando, aunque al descanso se llegó sin que el marcador volviese a moverse.
Con la reanudación tocaba correr riesgos, pero había miedo a perder. Los visitantes empezaron con el carrusel de cambios mientras que el Zamora B daba un golpe sobre la mesa cuando Bernardo hacia su doblete y ponía el 2-1. El Benavente trató de ir a por el empate, pero no estuvo acertado en sus acciones de peligro mientras que los locales lograron sentenciar con el 3-1 que puso Dennis. Con este marcador los benaventanos quedan muy tocados en su lucha por salvar la categoría.
FICHA
Zamora B: Álvaro, Cherif, Hugo Borrajo, Pau, Sy, Alejandro Cabezas (Ivan Donald, min. 64) (Víctor, min. 68), David Palmero (Miguel Ámgel, min. 86), Diop, Bernardo, Hugo Guzón (Álvaro, min. 86) y Rodney (Dennis, min. 64).
CD Benavente: Jesús, Víctor, Kevin, López (Yeray, min. 60), Turiel, Leonard, Jorge (Andre, min. 68), Miguel, Sergio (Prince, min. 68), Alex (Daniel, min. 60) y Andrés (Mauricio, min. 60).
Árbitros: Ares Carrasco. Amarillas a los locales Pau y Sy, y a los visitantes Mauricio y Yeray, que vio la segunda con el partido concluido.
Goles: 0-1 min. 7 Sergio; 1-1 min. 9 Bernardo; 2-1 min. 64 Bernardo; 3-1 min. 78 Dennis.
Incidencias: Partido disputado en los anexos del Ruta de la Plata
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