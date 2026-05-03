Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Pase lo que pase, acabaremos en una posición de récord"

El Caja Rural CB Zamora todavía no ha dicho la última palabra. A pesar de su derrota en Oviedo, el equipo sigue con opciones de clasificarse para los play-offs y se jugará esa novena plaza ante Alicante, este viernes a las 21.00 horas en el Ángel Nieto, aunque hay que ganar a los levantinos por más de 8 puntos. “Después de 33 jornadas, el Club Baloncesto Zamora, con todo lo que engloba de afición, patrocinadores, jugadores, cuerpo técnico… se ha ganado el derecho de jugar por una fase de playoff de ascenso a ACB el próximo viernes en Zamora a las 9 de la noche y mi cabeza ahora mismo ya no piensa en Oviedo. Ya eso ya pasó, ya no puedo hacer nada. Lo que piensa es cómo hacerlo de la mejor manera posible y cómo involucrar a la mayor cantidad de gente posible para vivir un partido que hace muy poquito nos soñaríamos de poder vivir”, indicó el zamorano.

El valor de la temporada

En este mismo contexto, Saulo puso en valor la temporada y el número de victorias conseguido que “es récord nuestro en la categoría y pase lo que pase el viernes creo que acabaremos en una posición que es récord también porque el año pasado acabamos en la posición 14. Todo esto lo que hace es reforzar la sensación de que el trabajo que se ha realizado durante el año es excepcional y sería un error el focalizar las conclusiones en los resultados de estas dos últimas jornadas porque todo el mundo ha demostrado que el nivel es tremendo y que es lo más normal del mundo, entre comillas, el poder perder contra cualquier equipo de la competición”.

Así las cosas, y mirando ya al viernes, admitió que le “encantaría que el Ángel Nieto nos dé los primeros nueve puntos del partido” ante Alicante. “La razón por la que hacemos todo esto todos los que estamos en el club es por partidos como el de este viernes. El deporte brinda una serie de momentos y emociones que no son comparables casi a ningún otro ámbito empresarial o familiar y creo que este viernes tenemos la oportunidad de crear un ambiente mágico en el pabellón y de que todos los que los que estéis allí estéis esperando los próximos cinco días con ganas de que llegue ese viernes a las nueve de la noche para apoyar al máximo a un grupo que, no puedo garantizar que vaya a ganar, pero lo que sí os puedo asegurar es que los próximos cinco días vamos a hacer absolutamente todo que está en nuestra mano y en el partido vamos a ir al 300% para conseguir algo que sería un sueño para el club y para la ciudad y eso sí que lo puedo certificar”.

Respecto al encuentro del sábado, no le quedó otra que felicitar a su rival por la imagen y por la victoria y mostró su parece sobre que Oviedo pone “un nivel de juego que hace que el equipo contrario se sienta muy incómodo desde el minuto 1 y a eso y hay añadir algunos canastones de Calvin Hermanson que creo que han estado bien defendidos pero es lo que tiene un jugador de este nivel que cuando tiene el día da un poco igual lo que hagas”.