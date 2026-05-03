El San Gregorio Ciudad de Zamora domina el Autonómico de Jóvenes Promesas de Piragüismo

El San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora fue el gran dominador en el Campeonato de Castilla y León de Jóvenes Promesas de piragüismo que se celebró en el canal de Monte la Reina. La entidad se hizo con 8 metales y fue primero en el ranking de clubes gracias al buen rendimiento de sus deportistas. Mientras, el Actividades Náuticas se hizo con una plata y el Fluvial de Villaralbo con dos bronces.

Palistas del Fluvial de Villaralbo. | CEDIDA

Por categorías, en Infantil A, Yaiza Faúndez (S. G.) fue oro, seguida de Mencía Román, mientras que en Infantil B fueron primera y segunda Ariadna Santaren e Irene Galván, y en masculino hubo pleno zamorano con Pablo Baz, David Prieto y Erik Pérez, este último del club de Villaralbo.

Respecto a los cadetes, Ainnare García volvió a dominar su regata, mientras que su compañera del Ciudad de Zamora fue bronce, mismo puesto que logró Sergio carrillo en masculino. Para acabar con los Cadetes B, Paula Díez fue tercera. Además, hubo otros buenos registros que dejan patente que nivel en la base del piragüismo zamorano va progresando y dando alegrías.