Mala tarde para Noname y Moraleja CF en la Regional de Aficionados

Derrota sin paliativos del Noname en su visita a La Bañeza. Tras una media hora igualada, el equipo dirigido por Romasanta fue superado en todas las líneas y encajó una goleada (tres goles en cuatro minutos) que deja a la plantilla en una complicada situación a falta de una jornada para que acabe la liga con solo un punto de ventaja sobre el descenso directo.

El Moraleja CF tampoco pudo darse una alegría en su visita al Ciudad Rodrigo. A pesar de llevar semanas descendido a la provincial, el cuadro de Tierra del Vino se plantó dispuesto a dar la cara, pero los locales dominaron y terminaron por arrollar al equipo hasta el 5-0 final.