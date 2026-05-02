Zamora CF vs. Ponferradina: una cita clave por el play-off en el Ruta de la Plata

El Zamora CF puede vivir hoy una tarde inolvidable, de esas que entran a formar parte de la memoria colectiva. El equipo rojiblanco tiene la oportunidad de dar un paso (casi) definitivo hacia el play-off de ascenso a Segunda División, aunque el cómo lograrlo no será fácil. Para conseguir ese fin, deben ganar al mejor equipo de la segunda vuelta, una SD Ponferradina que llegará al Ruta de la Plata (18.30 horas) dispuesta a poner a prueba la gran dinámica en la que se encuentran inmersos los de Óscar Cano y privarles de una victoria que ellos también necesitan para seguir aspirando a la fase.

Se espera, por tanto, un derbi regional de altos vuelos en el que se pulsarán dos de las mejores plantillas actuales, aunque cierto es que el Zamora CF parte como favorito. Pese a todo, el equipo de la capital del Duero sabe que no será un reto fácil y deberá mostrarse como un plantel contundente en ambas áreas, para evitar que los bercianos, que se espera que salgan a por todas desde el pitido inicial, corten su buen momento.

Posible once inicial del Zamora CF / LOZ

Convencido de que, pase lo que pase, los suyos competirán sobre el terreno de juego, Cano tendrá a disposición a todos sus hombres, salvo Farrel y Ale Marcelo, cuya recuperación y puesta a punto está siendo extraordinaria. Así, todo apunta a que el granadino repetirá el mismo once de los últimos encuentros con Fermín Sobrón bajo palos; defensa con Diego Moreno y Codina en los laterales para dejar a Erik y Luismi Luengo en el centro de la zaga; para seguir con Markel, Carlos Ramos, Mario García o Jaime Sancho, Abde Damar, Kike Márquez y Mario Losada, como hombre más adelantado, dejando pólvora en la recámara.

Entrenador rival

Por su parte, el entrenador de la Ponfe, Mehdi Nafti, indicó que para ellos este duelo es "una final más". "Llevamos 15 finales, que son muchas, y esta es una más", indicó el entrenador quien está centrado en Zamora y en "cómo llevarnos los tres puntos" y es que para este derbi, el míster sí tendrá que trastocar su once más habitual. En cuanto a los rojiblancos, comentó que son conocedores de sus virtudes "que son muchas, sobre todo con balón porque las cosas muy bien" pero, añadió, "como todos los equipos tienen sus debilidades e intentaremos aprovecharlas".

Con todo, las bases están escritas para que se disfrute de un partidazo en el Ruta de la Plata donde la intensidad también se vivirá en las gradas del estadio con la llegada de cientos de aficionados bercianos a los que deberá contrarrestar la hinchada local, que ha tenido la oportunidad de aprovecharse de promociones en la compra de entradas para que el ambiente sea inmejorable.