El Zamora CF gana a la SD Ponferradina y pone más de pie y medio en el playoff de ascenso a Segunda División

Importantísima victoria para el Zamora CF que tiene todo de su mano para disputar el play-off a Segunda. El triunfo ante la Ponferradina, con goles de Erik Ruiz, Carlos Ramos y Carbonell, estos dos últimos de penalti en el añadido, permite a los rojiblancos ser terceros y dar un paso de gigante hacia la fase de ascenso. Los de Cano fueron mejores en el derbi y el único "pero" que se les puede poner es no haber podido cerrar el encuentro antes pero la imagen fue magnífica.

El equipo de la capital del Duero llegaba a este encuentro consciente de su importancia y también de la necesidad irrenunciable de desplegar su mejor versión, y eso hicieron. Una victoria suponía dejar a un rival directo como es el platel berciano a 7 puntos, una distancia prácticamente irrecuperable, pero, además, significaba poner pie y medio en la lucha definitiva por alcanzar la Segunda División, una categoría que de forma directa logró este pasado viernes el CD Tenerife de Aitor Sanz proclamándose campeón de liga. Como se preveía, Cano no hizo revoluciones en su once. El granadino apostó por mantener el mismo equipo de las últimas semanas, ese que le ha dado resultados, formado por Fermín Sobrón, Diego Moreno, Codina, Erik Ruiz, Luismi Luengo, Markel, Carlos Ramos, Mario García, Abde, Kike Márquez y Mario Losada.

Treinta minutos (casi) perfectos

Con estos protagonistas se inició el duelo y lo hizo fuerte porque no se había cumplido el primer minuto y los locales tuvieron una doble ocasión con un centro de Kike Márquez al que no llegó Losada, y un saque de esquina que remató Erik Ruiz y se estrelló contra el larguero. El arranque estaba siendo intenso ante un oponente que tampoco tardó en mostrar garra con un gran disparo que permitió a Fermín lucirse. El intercambio de golpes no cesaba, hasta que el Zamora CF puso la directa. El derbi se convirtió en un acoso de los locales que encerraron a la Ponfe en busca de ese primer gol que estaban acariciando y que rozaron Carlos Ramos y Abde, pero la efectividad estaba fallando y a la media hora se llegó con Cano reclamando un posible penalti sobre Codina que el VAR negó. Ese parón rompió con la superioridad que estaban mostrando los de Cano que de ahí al descanso no llegaron con tanta fluidez a portería contraria, aunque era evidente que no podía mantener esa intensidad tan alta.

Enfrente, la Ponfe, de la mano de Borja Valle, tuvo sus aproximaciones, pero tampoco estuvieron acertados para enfilar el descanso con un empate a cero y un reparto de puntos provisional que sabía a poco a tenor de lo vivido.

Segunda mitad

La reanudación del encuentro fue intensa y de nuevo el Zamora tomó los mandos. Las ocasiones sobre la portería berciana se sucedieron desde el primer instante desde las botas de Abde, Codina, Kike Márquez… pero el gol parecía haberse convertido en un imposible hasta que todo cambió. Fue en el 56 cuando disparo de Ramos fue rechazado por el meta, pero ahí estaba Erik Ruiz para rematar y enviar el balón al fondo de la red. Lo más difícil parecía hecho pero la Ponfe no iba a rendirse tan rápido y quiso pisar el acelerador, pero en su fútbol había más corazon que cabeza. Mehdi empezó con los cambios en busca de dar más oxígeno a los suyos.

Las llegadas se alternaban y el cuadro local no renunciaba al segundo, aunque muchas de las energías se centraban en defender a una Ponfe que tuvo ocasiones a balón parado, aunque la defensa rojiblanca estaba funcionando a la perfección. Los tres puntos estaban cada vez más cerca, pero era necesario cerrar el encuentro, algo que cuesta mucho a los de Cano y este sábado no fue una excepción.

Últimos 20 minutos

Con este guion se entró en los últimos veinte minutos de encuentro, con un Zamora que no lograba zanjar el derbi a pesar de que las ocasiones se acumulaban alrededor de la portería defendida por Andrés Prieto. Enfrente, Fermín y la defensa cumplían a la perfección cuando tocaba mientras que Cano movía el banquillo en busca de más ideas pero el segundo gol, el de la tranquilidad, no llegaba. Al final, en el tiempo añadido, se logró: Carlos Ramos remataba de penalti y ponía el 2-0 pero no se había dicho la última palabra. Segundos después, se repetía la escena y era Carbonell el que sentenciaba desde los 11 metros y ponía el 3-0 final entre gritos de "Sí, vamos a ascender".

Tres puntos de oro que permiten soñar con todo.