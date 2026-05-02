Zamora B, CD Benavente y Noname se juegan su futuro en la Regional de Aficionados

La Liga Regional de Aficionados alcanza su penúltima jornada con el futuro de tres equipos de la provincia en el aire. Con el Moraleja, que juega mañana en Ciudad Rodrigo, descendido a Provincial, las miradas se dirigen al resto de representantes, que todavía no tienen cerrada la permanencia. Un encuentro clave se vivirá mañana domingo en el anexo del Ruta de la Plata donde a partir de las doce del mediodía se verán las caras Zamora B y CD Benavente, que han llegado a este momento décimo con 36 puntos y décimo tercero con 34, respectivamente. Así las cosas, los dos planteles afrontan el duelo con mucha necesidad de puntos, tanto por evitar el descenso directo, con el que los tomateros están empatados, como los posibles arrastres.

También buscará avanzar hacia la permanencia el Noname (décimo segundo con 35 puntos) que buscará el triunfo en la siempre complicada casa de La Bañeza, actualmente tercera.