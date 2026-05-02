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El Villaralbo premia a su afición con una brillante victoria

Los azulones saldan su último partido en casa imponíendose al Colegio Diocesanos de Ávila

Un avance de los azulones ayer en Los Barreros

Un avance de los azulones ayer en Los Barreros / Alba Prieto

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

El CD Villaralbo se cerró una brillante temporada ante su afición derrotando (2-1) al Colegios Diocesanos que le hizo frente pero los azulones tuvieron más acierto en un partido intrascendente ya que ambos rivales tienen ya todo decidido.

El Villaralbo fue el gran dominador en el primer tiempo y ya Sergio Barbero en el minuto 9 estrellaba el balón el el poste en lo que pudo ser un gol olímpico; Enma avisó en un lanzamiento de falta que tocó lo justo el portero cuando entraba;hasta que Enma, de nuevo, recibió en la frontal del área y ejecutó una gran bolea que entró por la escuadra para anotar el 1-0. El Colegios Diocesanos ya había avisado con un disparo cruzado de Hugo que salió fuera por poco, pero en el minuto 43, Ibrahim, desmarcado, recogió un rechace y disparó de cerca para batir a David Lirisman.

La segunda parte continuó sin ninguna presión en los dos equipos que ya no se jugaban nada en esta penúltima jornada de Liga y tardaron en producirse ocasiones claras. Hasta que Musa envió en profundidad a Enma que se la puso aPeralta para que marcase a placer el 2-1 cuando corría el minuto 61.

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Los abulenses buscaron el gol en el tramo final del partido pero el Villaralbo no pasó grandes apuros y pudo despedirse de su afición con una reconfortante victoria.

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