El River Zamora cierra la temporada por todo lo alto

El River Zamora se despidió de la liga con un cómodo triunfo en la pista del Xove por 2-6. El choque arrancó con mucha igualdad sobre la pista, con dos equipos que se mostraron intensos, pero poco fluidos en la elaboración. Ni los lucenses ni los zamoranos lograban encadenar acciones ofensivas claras, lo que se tradujo en un inicio trabado y con escasas ocasiones.. Ese equilibrio se rompió en el minuto 11. Gomes estrelló un balón en el poste y, muy atento al rechace, él mismo lo recogió para enviarlo al fondo de la red y adelantar al Xove ante su afición.

Sin embargo, la reacción del River Zamora fue inmediata. Apenas un minuto después, Saúl Méndez y Nicolás Rolón dispusieron de una doble ocasión clarísima, pero Alonso volvió a erigirse en protagonista para evitar el empate con dos grandes paradas.Tras el paso por vestuarios, el partido cambió por completo. El River Zamora subió la intensidad, aceleró su juego ofensivo y comenzó a generar problemas constantes a la defensa local.

El empate llegó pronto, en el minuto 22, con un potente disparo lejano de Iniesta que sorprendió a la zaga y se coló en la portería, devolviendo la igualdad. Ese gol dio alas al conjunto visitante, que dio un paso adelante definitivo que fue un torbellino hasta el 1-6. En los últimos minutos, el Xove apostó por el portero-jugador para recortar distancias. La estrategia dio resultado en el minuto 39, cuando Ares logró batir la portería rival y establecer el definitivo 2-6.