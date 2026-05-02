El Recoletas Zamora busca dar el primer golpe ante Melilla en la eliminatoria por alcanzar la Final Four a Liga Femenina

No estaba en las quinielas a principios de temporada, ni era el objetivo marcado por el club para este curso, pero el Recoletas Zamora inicia esta tarde-noche (20.30 horas) la eliminatoria del play-off para alcanzar la Liga Femenina y lo hace por méritos propios. Así lo subrayó el entrenador naranja quien puso en valor el trabajo realizado por su plantilla durante los últimos meses, en los que han hecho frente a múltiples problemas físicos de sus jugadoras que han solventado y les han hecho más fuertes para llegar este "premio" más que merecido.

Ahora, tras ser sextas en la liga regular, deben superar en la eliminatoria previa, la que da acceso a la "Final Four", al Melilla, rival al que han ganado en los dos encuentros de temporada, la última vez hace tan solo dos semanas. Las premisas son claras, y en el cuadro zamorano afrontan este doble enfrentamiento como un partido a 80 minutos, teniendo claro que quieren llegar vivas y con opciones al desenlace que se vivirá en tierras africanas en siete días, en concreto el sábado 9 a las 18.00 horas.

La clave

Para ello, la clave pasará por ser constantes en su juego y evitar altibajos, aunque también el técnico recordó la importancia de dominar el rebote y no dejarles segundas oportunidades a las melillenses, permitiéndoles a ellas correr y abrir la pista, que es donde se encuentran más cómodas.

Además, todos saben que se vivirán batallas en diferentes aspectos del juego, que les obligarán a estar totalmente concentradas ante un oponente que, a pesar de los marcadores en Liga, puede ser considerado favorito. "Pienso que ellas pueden ser favoritas por experiencia y, a lo mejor, por el plantel más largo, además de por presupuesto. Pero creo que la eliminatoria va a estar abierta y nosotras hemos demostrado en la liga que somos un equipo que ponemos muy difíciles las cosas a la gente de arriba", indicó el responsable de banquillo zamorano, quien cree que la juventud y carácter de su plantilla sí puede ser beneficioso para este tipo de encuentros porque no tienen miedo a nada. "Tenemos que salir desde el minuto uno a comérnoslas. Que el Ángel Nieto sea ese jugador número seis que necesitamos porque al final creo que va a ser muy importante", insistió Raúl Pérez quien está contento de que el primer partido sea en casa. "A ver si somos capaces de, mínimo, tener la eliminatoria abierta. Si se pierde, que se pierda lo menos posible. Y yo creo que, si hacemos un buen partido y le llevamos la presión a su tejado, lo pueden pasar mal".

Con todo, y pase lo que pase, será la despedida del equipo en el pabellón porque lo siguiente a la eliminatoria no será en Zamora.