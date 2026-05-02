El Recoletas Zamora gana y toma ventaja en su eliminatoria frente a La Salle Melilla

El Recoletas Zamarat afrontará el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final contra Melilla con una mínima ventaja (54-51) tras un partido muy disputado, muy intenso y con los nervios a flor de piel por ambas partes. Fueron los primeros 40 minutos de una eliminatoria que se presenta muy equilibrada, un primer partido en el que las ventajas se alternaron en el marcador pero finalmente el equipo naranja viajará a Melilla con una mínima ventaja que puede ser suficiente para clasificarse para la final four por el ascenso dada la igualdad de ambos equipos.

El precedente de las dos victorias que el Zamarat había logrado en la liga contra el Melilla no debería de servir como justificación para relajarse ahora en el play off. Además las zamoranas se encuentran muy mermadas y las bajas de Tainta y Marta Fernández suponen un duro lastre ahora en el play off. Y como nadie había dicho que ésto iba a ser fácil, el partido se planteó a cara de perro desde los compases iniciales en los que Melilla lograba ventajas de 2-4 y 6-7 en los cinco primeros minutos de juego en los que Fatou Filor era la principal arma zamorana.

Pero pronto reaccionaron las de Rula Pérez, y un magnífico triple de Inés Giménez puso un 11-9 que parecía meterlas en el partido. Pero Melilla seguía muy concentrada, alternando juego interior con lanzamiento de perímetro y conseguía cerrar el primer cuarto por delante con 11-15.

Dos minutos tardó el Zamarat en volver a poner las cosas en su sitio con un parcial de 6-0 que provocó un tiempo muerto del entrenador melillense Alejandro Gómez. Parecía que el Recoletas le había cogido por fin la medida a su rival, pero nunca más lejos porque todo se vino abajo con un inconcebible parcial de 0-12 que ni siquiera un tiempo muerto de Raúl Pérez pudo cortar.

Con 22-30 las naranjas volvieron a la tierra firme y lograron salvar los muebles para alcanzar el descanso con 29-33.

Ana Pérez Relancio inició la segunda mitad con una canasta y dos rebotes providenciales para que Eva Carregosa pusiera el 33-33. Melilla no era la misma de aquel parcial humillante y Carregosa lo aprovechaba para acertar un triple (36-33).

Pero poco duró la minicrisis visitante porque de nuevo Melilla se fue arriba con (36-37) aprovechando tres fallos seguidos en el lanzamiento del Recoletas. Ya en los partidos de Liga, Melilla se había empleado a fondo en el juego duro y esta vez ocurría lo mismo aunque el Zamarat era consciente de que ese era su reto y mantenía el tipo frente a un rival físicamente superior. Volvieron a tomar la delantera las naranjas con 38-37 pero éste era un encuentro a 80 minutos y lo importante era llegar todo lo vivas posible a Melilla dentro de una semana.

Bea Sánchez sacó su triple habitual para mantener por delante al Recoletas y le emuló Davinia (44-39) para cerrar el tercer cuarto.

No bajó la intensidad en el último tramo del partido y Zamarat lograba escaparse a 7 puntos pero lo importante era que se mantenía con solidez por arriba en el marcador. Y con 52-45, el entrenador visitante tuvo que pedir un tiempo muerto para darle oxígeno a sus jugadoras.

Los últimos minutos fueron de mucha tensión y dureza defensiva y lo importante fue que el Zamarat supo salir vivo de esa situación para viajar a Melilla con una ventaja importante dada la igualdad que existe entre ambos equipos.

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Las norteafricanas se acercaron a solo tres puntos a falta de algo menos de dos minutos porque a sus rivales les temblaba la mano. Entonces apareció Ana Pérez que firmó la canasta del partido para poner el 54-49 a falta ya de un minuto y con 14 segundos por delante, los árbitros señalaron una personal más que dudosa y muy protestada por la afición zamorana con la que Melilla pudo cerrar el partido con 54-51. Quedaban 14 segundos y Zamarat tenía la posesión, se la jugó Carregosa pero perdió el balón y el partido se acabó con la ventaja de tres puntos para las zamoranas.