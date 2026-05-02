Paula Blasi, la nueva estrella mundial de ciclismo con la piel de Pogacar

Paula Blasi habla acelerada y le da igual el idioma en el que se exprese, sea catalán, castellano o inglés. Quienes la conocen bien aseguran que es un exponente de su carácter, que fue futbolista, atleta, triatleta y duatleta antes que ciclista. Que se apuntaría a un bombardeo si se lo pidiesen. Por eso, no se niega a nada y menos a disputar la Amstel Gold Race, que ganó, cuando no figuraba en sus planes. Luego llegó la tercera plaza en la Flecha Valona y la quinta posición en la Lieja-Bastoña-Lieja, todo un ‘monumento’ para tomar tantos puntos que la han impulsado a ser ahora la sexta mejor corredora del ránking mundial.

Esta semana llamó a un amigo. No recordaba que tenía dorsal para disputar la The Traka, un ‘escándalo’ de carrera de gravel sobre las pistas de Girona. Se disculpó por no correrla, que no pasa nada, le dijeron; a la misma hora tenía que estar subida a la bici para debutar en la Vuelta por tierras gallegas, lo que será la primera ‘grande’ que afronta esta catalana de 23 años que está llamada a realizar grandes hazañas ciclistas.

Paula Blasi fotografía a las compañeras antes de partir en la Lieja-BastoñaLieja. / UAE TEAM ADQ

La vida de Blasi es un universo ciclista, enamorada del deporte y de la bici Colnago, la misma que impulsa a Tadej Pogacar, que mostraba como una joya, “no veas cómo va, es un cohete”, que probó a los pocos días de fichar por el UAE. La misma Blasi que ha comprendido que, siendo corredora profesional, es un trajín entrenar por los alrededores de Barcelona y por lo tanto nada que mejor que montañas pirenaicas, a un paso de Andorra por si quiere coincidir con alguno de los profesionales de ambos sexos que reside en el principado.

El debut en la Volta

A Blasi se le recuerda entusiasmada el día que debutó en la Volta, en 2024, como una desconocida integrante de la selección catalana, y la que tuvo la iniciativa de meterse en el esprint final de Manresa, a ver si daba la sorpresa, pero lo que dio fue con los huesos en el asfalto por una caída a toda velocidad.

En la Flecha Valona. / UAE TEAM ADQ

Quiere que la Volta (del 19 al 21 de junio) sea la próxima experiencia tras correr la Vuelta y tomarse unos días de reposo después de enlazar las Ardenas con la ronda española, la carrera que empieza este domingo para no moverse del norte de la península a través de Galicia, León, Asturias y con el imponente Angliru (sábado, 9 de mayo) para decidir la carrera y para que Blasi se pruebe en una montaña de verdad después de seis días de competición.

Todo un proyecto

Cuando empieza un proyecto para convertir a una deportista en toda una estrella de su especialidad no es algo que surja por el azar. Y no ha sido el caso de Blasi con un entorno que la impulsa a centrarse y a moverse ya entre las mejores del pedal. Primero está la familia, que permanece en un segundo plano mediático, su hermano gemelo que la ‘pica’ para que se supere a sí misma y luego aparece Francesc Escolà, al que se podría definir como el entrenador de su vida, que la asesora desde los tiempos en los que apuntaba como una extraordinaria atleta de 800 metros.

El mapa de la Vuelta. / UNIPUBLIC

Tampoco es por el azar que Cris San Emeterio se fijase en ella, como directora y miembro del equipo de rendimiento del UAE-ADQ, la escuadra femenina impulsada por el mismo patrocinador que el conjunto que encabeza Pogacar, aunque funcionan de manera totalmente independiente: comparten siglas, bici y cascos, pero el resto de los apoyos son marcas distintas de primer nivel deportivo.

La ruta a seguir

Entre San Emeterio y Escolà se marca la ruta a seguir, pero luego están la cabeza y las piernas. En medio, los consejos de Mavi García, que comparte habitación con Blasi y a los 42 años se ha convertido en su capitana de ruta, la rueda a seguir, la que la mantiene en calma o la activa según se está desarrollando la carrera. La ciclista mallorquina corre este año la última temporada como profesional, pero para nada está descartado que reconduzca el año que viene su actividad deportiva al aspecto técnico en el equipo.

La etapa reina del Angliru (sábado, 9 de mayo). / UNIPUBLIC

Ya aparecen más piezas en el puzle profesional de Blasi que se completa con el apoyo en los entrenamientos que le da su antiguo equipo, el Massi Baix Ter, grandes embajadores en el fomento del ciclismo femenino catalán, con dos personas al frente en la relación personal con la ganadora de la Amstel, Sergi Güell y Jordi Sanchís.

Zapatillas y debate

Por si fuera poco, enseguida se encuentran a personas experimentadas que le dan un empujón cuando es necesario como el extriatleta Xavi Llobet, que le acercó al paraíso del calzado de Pogacar con las DMT Pogis, las mismas zapatillas del cuatro veces ganador del Tour (entre un sinfín de títulos) con un nivel tecnológico parecido a las que han llevado al atleta Sabastian Sawe a bajar de las dos horas en el maratón.

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Con Pogacar, aparte de equipo, también comparte mánager, el italiano Alex Carera desde que se incorporó al conjunto UAE. Ahora, el debate se centra -en eso se asemeja al francés Paul Seixas- en si debe ir o no este año al Tour. Ella se apuntaría al ‘bombardeo’ francés de agosto, pero hay que dosificarse. Apenas lleva dos años en el mundo del ciclismo y Blasi todavía tiene muchas cosas que aprender.