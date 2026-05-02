Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "En la segunda parte el equipo ha volado"

Contento pero cauteloso. Óscar Cano estaba muy satisfecho por el trabajo, imagen y victoria de su equipo ante la Ponferradina (3-0) pero insistía, cuestionado por la clasificación para el play-off, en que todavía no estaba hecho. "He visto desgracias más grandes en el mundo del fútbol", advertía el entrenador del Zamora CF en sala de prensa pocos minutos después de terminar el derbi. No obstante, sí reconocía que este triunfo permite dejar "a un perseguidor directo" como es el cuadro berciano a 7 puntos, lo que a estas alturas ya puede parecer insalvable puesto que solo quedan 9 puntos en juego.

Con todo sí dejaba claro que fue una victoria de "mérito" con un segundo tiempo en el que el equipo "ha volado" aunque sí recordaba que hubo ocasiones para tener una mayor ventaja y no llegar al tiempo extra con un 1-0 que se aumentó al 3-0 finalmente. "Ha sido un partido muy completo y hemos competido muy bien" destacó el granadino quien espera que este encuentro anime a los aficionados que este sábado acudieron por primera vez al Ruta a seguir yendo para animarlos en lo que queda de campeonato. Con todo, y a pesar de no querer lanzar las campanas al vuelo, sí fue sincero al indicar que están en "una situación de privilegio, pero las matemáticas dicen que hay que seguir trabajando". "Toca disfrutar de esta victoria", añadió el técnico quien también fue cuestionado por el cambio de sistema que está dando tan buenos resultados. A este respecto, apuntó que “una plantilla tiene más de una veintena de jugadores y es trabajo del técnico saber mezclarlos. Ahora está dando resultados jugar con tres centrocampistas como antes los dio con dos". Asimismo advirtió que para el próximo compromiso tocan cambios por Erik y Diego vieron la quinta y "les tocará a otros", pero el reto es que lleguen el máximo de jugadores posibles enchufados a estas alturas.