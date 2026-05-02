Erik Ruiz, autor del primer gol del Zamora CF: « Hemos dado un paso gigante»

Al término del encuentro, Erik Ruiz, que abrió el marcador ante la Ponferradina, comentó que sabían que «iba a ser un partido muy cerrado, en el que en los pequeños detalles iban a decidir», y añadió que el Zamora rubricó «un partido muy serio». «En el global hemos sido bastante mejores que la Ponfe» añadió el central quien destacó el buen papel que hicieron en defensa en un derbi que calificó como un partido de play-off del que salieron justos vencedores.

«Todavía, matemáticamente, no estamos, pero yo creo que hemos dado un paso gigante. Ahora todavía nos quedan tres partidos que hay que competirlos. Vamos a ir a ganar los tres porque ahora se nos ha abierto la posibilidad de intentar coger al Celta, el equipo está ambicioso y vamos a intentarlo», comentó en sala de prensa.

A título personal, además, Erik está en muy buen momento, habiéndose ganado un sitio en el once inicial y este sñabado, además, viendo gol. No obstante, la próxima semana ante el Lugo no estaba puesto que le tocará cumplir ciclo de amonestaciones, al igual que a Diego Moreno, lo que lleva a cambios obligados en el once inicial de Óscar Cano.