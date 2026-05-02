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Fútbol Sala / Segunda B

Charlie cuelga las botas con un triunfo en casa del Atlético Benavente

El Atlético Benavente pudo despedir a su capitán y gran figura con una victoria en La Rosaleda ante el líder, el Leis Pontevedra

Charlie se despidió del fútbol sala profesional. | A. B.

Charlie se despidió del fútbol sala profesional. | A. B.

A. O.

Zamora

El Caja Rural Atlético Benavente pudo homenajear a su gran capitán, Charlie, con una victoria ante el líder. El equipo blanquiazul llegaba a esta última jornada sin nada en juego en lo deportivo, pero con la necesidad de homenajear a su gran figura. Fue el gran protagonista el encargado de abrir el marcador entre aplausos del respetable, volcado con el internacional benaventano, aunque los visitantes no tardaron en poner la igualada. En pleno equilibro y golpes en el marcador transcurrieron los minutos hasta que, mediada la segunda parte, el equipo local pudo tomar algo de ventaja. Todos querían cerrar una tarde redonda, esa en la que Charlie iba a colgar las botas como profesional, y se pudo hacer. Al final, un 6-4 en el marcador permitió disfrutar de un encuentro inolvidable en el que la emoción, los aplausos y agradecimientos no faltaron para un jugador que, a buen seguro, seguirá vinculado al equipo. n

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