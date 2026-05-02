Tercera RFEF
El CD Villaralbo se despide de Los Barreros ante el Diocesanos
Los azulones juegan a alas 16.30 horas
P. F.
Con los deberes hechos, aunque con ganas de más, el CD Villaralbo afronta su última jornada en casa de la temporada. Los azulones se despedirán de Los Barreros esta tarde a partir de las 16.30 horas, momento en el que se verán las caras con el Colegios Diocesanos, un rival directo frente al que no renuncian a nada. Será el mejor momento para disfrutar con la afición y brindarles una nueva victoria.
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