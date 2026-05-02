El CB Zamora pierde pero mantiene opciones de play-off

El Caja Rural Zamora tiene todavía opción de poder hacerse con la última plaza del play-off de ascenso a la Liga Endesa y eso a pesar de perder en su visita al Alimerka Oviedo. La buena noticia para los intereses zamoranos llegó tras consumarse su derrota, ya que el tropiezo en casa del Lucentum Alicante ante el Tizona Burgos mantiene a ambos equipos separados por una sola victoria, lo que convierte en una final por la novena plaza su cara a cara de la última jornada en el pabellón Ángel Nieto. El Caja Rural tendrá que ganar por más de los 8 puntos por los que cedió en la primera vuelta para superar al conjunto alicantino y ser el último pasajero de los ocho que lucharán por la segunda plaza de ascenso.

Empezó muy enchufado al partido el Zamora, que con un 0-6 de salida en los dos primeros minutos obligó mucho antes de lo que tenía previsto al entrenador local Javi Rodríguez a pedir el primer tiempo muerto. Surgió el efecto deseado en las filas ovetenses, que de la mano de Townes replicaron hasta igualar (8-8) en el ecuador del cuarto. Una canasta de Josep Peris fue la última ventaja de Caja Rural Zamora antes que Alimerka Oviedo se pusiera por primera vez por delante con un triple de Jorge Arias al que siguió un mate de Shelist (13-10).

Gestionaron bien el primer momento complicado los de Saulo Hernández tras el primer tiempo muerto de su entrenador. Aparecieron Rogers y Round para anotar canastas que devolvieron el mando del marcador a los zamoranos (16-17), pero a un minuto y medio del final del cuarto su producción ofensiva se atascó y los asturianos lo aprovecharon para darle la vuelta hasta el 21-17 con el que se cerró el primer parcial.

Pero al contrario de lo que había sucedido en el cuarto inicial, Caja Rural Zamora no entró con buen pie en el segundo. Un triple de Hermanson en el primer ataque ovetense puso a los de Javi Rodríguez siete arriba (24-17), y aunque la réplica de Toni Naspler maquilló inicialmente el arranque, el parcial de salida de Alimerka Oviedo siguió creciendo hasta un 11-2 que le puso con un ya alarmante 32-19 apenas jugados dos minutos del segundo cuarto. Dos canastas de Álvaro Martínez y Joey van Zegeren agarraron a los de Saulo Hernández al partido (32-23), pero la aproximación no fue a más y los intercambios de canasta mantuvieron la diferencia alrededor de la barrera de los diez puntos durante los cinco minutos siguientes.

Ya dentro de los tres últimos antes del descanso se rompió por fin la tendencia, y lo hizo de forma favorable al equipo zamorano. Un parcial de 0-8, con canastas de Paukste, Rogers, triple de Round y solo uno de dos tiros libres anotados por Álvaro Martínez, les acercó a tres puntos (42-39). Lo cortaron los locales con dos tiros libres anotados por Marques Townes, pero insistió Tyrell Roberts en seguir acercando a su equipo y con un triple mandó el partido al descanso con un 44-42 que lo dejaba todo abierto.

La distancia que el Zamora se dejó por recorrer al final del segundo cuarto la neutralizó nada más arrancar el tercer cuarto. Cuatro puntos consecutivos de Jonas Paukste pusieron a los de Saulo Hernández de nuevo por delante (44-46), y tras empatar los asturianos un 2+1 de Roberts puso otro cimiento a la buena entrada en el cuarto (48-51). Se mantuvo arriba el Caja Rural hasta el 52-53, pero a partir de ahí la canasta ovetense se cerró a cal y canto para los zamoranos, que cuando volvieron a anotar por medio de dos tiros libres de Thrastarson habían pasado cuatro minutos y medio que los de Javi Rodríguez habían aprovechado para endosar un parcial de 15-0 que no solo les devolvió la delantera en el luminoso, sino que también les dio la máxima diferencia (67-53).

De la mano de Paukste y Roberts volvió a encontrar la canasta Caja Rural Zamora en el tramo final del cuarto, pero lo hizo sin poder detener la fluidez ofensivo de un Alimerka Oviedo que acabó firmando 29 puntos en el cuarto que tuvo la clave para decantar el partido.

El 73-60 con el que se iniciaron los diez últimos minutos dejaba un solo camino a los zamoranos. Un buen arranque de cuarto para cerrar la canasta propia, ver con facilidad la contraria y acercarse así en el marcador hasta poder jugar con los nervios del rival, muy cómodo con la renta por encima de la barrera psicológica de los diez puntos.

No bajó los brazos Caja Rural Zamora y se volvió a colocar a diez (83-73), con Roberts ya por encima los 20 puntos, pero otro triple local, esta vez de Townes, devolvió la tranquilidad a Alimerka Oviedo (86-73). Los dos minutos restantes, con el ganador del duelo decidido, sirvieron para redondear los guarismos hasta dejarlo en el definitivo 90-80 pero el CB Zamora tiene más que decir.