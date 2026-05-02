El Caja Rural CB Zamora quiere alargar el sueño de luchar por la ACB

El Caja Rural CB Zamora "solo" tiene una obligación esta tarde: ganar. El equipo entrenado por Saulo Hernández está a dos partidos de clasificarse para los play-offs a la ACB por primera vez en su historia y depende de sí mismo para lograrlo, pero necesita la victoria para llegar a la última jornada ante Alicante (viernes, 21.00 horas) con opciones. Todos en el club son conscientes de ello, y saben que llegan a esta recta final de la temporada en su mejor momento y con los doce jugadores "como aviones" pero también admiten que el reto no será fácil.

En esta penúltima jornada en Primera FEB tendrán un rival que para muchos (incluido para el entrenador del CBZ) es el equipo revelación, un Alimerka Oviedo Baloncesto que ya tiene el play-off asegurado y llega al partido como séptimo en la tabla y sin la presión que acompaña al Zamora. Pero eso, indicaron desde el club, no lo hace un oponente cómodo dado que además se juega el factor campo para la fase de ascenso y por ello peleará la plantilla de Javi Rodríguez durante los cuarenta minutos.

Con todo, se aguarda un choque complicado en el que los jugadores de la capital del Duero deberán dejarse todo en la pista para cumplir con el objetivo.

Estadística

En cuanto a los datos aportados desde el Caja Rural CB Zamora para este encuentro y las cifras logradas hasta el momento, se comprueba que el Zamora promedia 83,8 puntos por partido frente a los 82,1 de Oviedo, y la valoración global media está muy igualada —84,3 por 85,3, con una ligera ventaja para los locales—.

En el rebote defensivo, apuntaron desde la entidad, el Zamora también está muy parejo, con 23,5 por 23,8. Donde hay una diferencia notable es en el rebote ofensivo, con 10,3 del Zamora frente a 10,7 de Oviedo. Así las cosas, parece evidente que los pupilos de Saulo deberán dar el máximo para soñar, como mínimo una semana más, con los play-offs, sabiendo que en caso de lograr este hito, el primer rival será Estudiantes de Madrid.