Fútbol Sala / Segunda B
Atlético Benavente y River Zamora cierran esta tarde el curso liguero
Los blanquiazules juegan en casa y los capitalinos se desplazan
P. F.
La Segunda División B de fútbol sala llega hoy a su punto y final con la disputa de la última jornada. Tanto River Zamora como Atlético Benavente alcanzan estos duelos sin nada en juego, salvo las ganas de acabar con buenas sensaciones.
El Atlético Benavente (octavo con 44 puntos) juega en La Rosaleda a partir de las siete de la tarde frente al líder, el Leis Pontevedra.
Por su parte, el River Zamora (séptimo con 45 puntos y cuajando un magnífico año) visita al noveno clasificado, el Xove a partir de las 18.30 horas.
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