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El Triatlón Duero roza el podio en Ávila

El Construcciones Martín Peña acudió con dos equipos masculinos que concluyeron 10º y 19º, mientras que el mixto fue cuarto

Foto de equipo del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero. | CEDIDA

Foto de equipo del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero. | CEDIDA

A. o.

Zamora

El Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero participaba recientemente en el "Duatlon CRE Recambios Juanma de Ávila" que servía para nombrar a los nuevos campeones regionales en esta disciplina por equipos. La prueba disputada en las inmediaciones del Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre sobre un primer tramo de 4,5 kilómetros de carrera a pie, un segmento intermedio sobre algo mas de 20 kilómetros de bicicleta y un sprint final sobre 2,5 kilómetros también a pie, otorgaba a los equipos de la Escuela de Triatlón Salmantina sendos campeonatos tanto en categoría masculina como en femenina.

La expedición zamorana presentó tres equipos. Por un lado "Triatlón Duero A" (1h 07´59") obtenía un brillante décimo puesto gracias a sus buenas marcas en la carrera a pie, siendo penalizados en sus marcas por un irregular recorrido en la bicicleta. "Triatlón Duero B" (1h 14´32") conseguía un buen decimonoveno puesto entre las treinta y cuatro escuadras presentes. De la misma manera, el tercer equipo en competición, alcanzaba el cuarto puesto (1h 36´14") en categoría mixta.

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