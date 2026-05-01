El Trail La Raya abrirá inscripciones el próximo 30 de mayo

El próximo 30 de mayo de 2026 se abrirán oficialmente las inscripciones para la octava edición del Trail La Raya Alcañices, una de las citas deportivas más destacadas del calendario de trail running en la zona y que cada edición cuenta con más adeptos.

La prueba, organizada por el CD La Raya Trail Alcañices y con el apoyo de la Diputación de Zamora, se celebrará el 25 de octubre de 2026 y volverá a reunir a corredores y amantes de la naturaleza en un entorno único, marcado por la belleza salvaje de La Raya, frontera natural cargada de historia, paisajes espectaculares y emoción en cada kilómetro.

Consolidado como un evento de referencia, el Trail La Raya Alcañices ofrecerá tres modalidades adaptadas a distintos niveles. La prueba más dura será el Trail Largo, donde los corredores deberán hacer frente a 27 kilómetros. Después estará la distancia de 14 kilómetros para completar la oferta con una caminata de 9.000 metros.

Una experiencia "inolvidable"

La organización anima a todos los interesados a marcar la fecha en el calendario y asegurar su participación, ya que las plazas son limitadas y se espera una alta demanda, como en ediciones anteriores.

"Queremos que cada participante viva una experiencia inolvidable, combinando deporte, naturaleza y el espíritu único de La Raya", destacaron en una nota de prensa desde el CD La Raya Trail Alcañices. Próximamente se dará a conocer más información sobre recorridos, reglamento e inscripciones a través de los canales oficiales del evento para una óptima organización.