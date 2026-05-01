Fútbol | Primera RFEF
La penúltima jornada para el Zamora CF en Primera RFEF será el domingo 17 a las cinco de la tarde
El equipo rojiblanco recibirá al Cacereño
La Primera RFEF del Zamora CF va llegando a su fin. Quedan cuatro partidos y la RFEF ya ha establecido que la penúltima jornada tendrá horario unificado, dado todo lo que hay en juego.
Así, el Grupo 1 celebrará todos sus encuentros el domingo 17 de mayo a las cinco de la tarde, día en el que al Zamora CF le tocará recibir en el Ruta de la Plata al Cacereño. Mientras, en el Grupo 2, los encuentros se jugarán el sábado 16 a las nueve de la noche.
Así las cosas, el Zamora, tras jugar este sábado contra la Ponfe (18.30 horas), visitará al CD Lugo el domingo 10 a las 14.15 horas, y después recibirá al Cacereño. Solo queda saber cuándo se desarrollará la última jornada en la que los rojiblancos juegan en casa del Arenas.
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- Estos son los comercios con el personal más amable de toda Zamora: 'Sin duda, en...
- Nuevo almacén en Litos
- Guarido a los funcionarios de Zamora: 'No os preocupéis, que vendrá Vox y os dará los derechos
- El Procurador del Común da la razón a una familiar a la que se prohibió visitar a un paciente
- El tío que acorraló a su sobrina para besarle en un piso de Zamora tendrá que pagarle 18.000 euros
- Consulta aquí el programa íntegro de las míticas fiestas de San José Obrero en Zamora
- Los cazadores protestan por la prohibición de matar ciervas en la Sierra de la Culebra