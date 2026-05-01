La penúltima jornada para el Zamora CF en Primera RFEF será el domingo 17 a las cinco de la tarde

La Primera RFEF del Zamora CF va llegando a su fin. Quedan cuatro partidos y la RFEF ya ha establecido que la penúltima jornada tendrá horario unificado, dado todo lo que hay en juego.

Así, el Grupo 1 celebrará todos sus encuentros el domingo 17 de mayo a las cinco de la tarde, día en el que al Zamora CF le tocará recibir en el Ruta de la Plata al Cacereño. Mientras, en el Grupo 2, los encuentros se jugarán el sábado 16 a las nueve de la noche.

Así las cosas, el Zamora, tras jugar este sábado contra la Ponfe (18.30 horas), visitará al CD Lugo el domingo 10 a las 14.15 horas, y después recibirá al Cacereño. Solo queda saber cuándo se desarrollará la última jornada en la que los rojiblancos juegan en casa del Arenas.