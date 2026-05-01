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Ciclismo

Noa Blanco, oro en el Trofeo de Ciclismo de San José Obrero

La ciclista del Talleres Chapam-Moralejo Selección se impuso en categoría Alevín, mientras que Valeria Álvarez fue bronce

El Chapam-Moralejo pudo subir al podio. | CD SEMURET

El Chapam-Moralejo pudo subir al podio. | CD SEMURET

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

De éxito se puede calificar la nueva edición del Trofeo San José Obrero que como es costumbre cada 1 de mayo se celebra en el paseo Nuestra Señora de las Mercedes de Zamora. Un año más decenas de ciclistas, de categorías inferiores, se adueñaron del mítico circuito en busca del triunfo en diferentes distancias y animados por el público que se congregó en los alrededores.

Un momento del Trofeo San José Obrero, | CD SEMURET

Un momento del Trofeo San José Obrero, | CD SEMURET

En Alevines, con un recorrido de 8 kilómetros, destacó la presencia de dos integrantes del Chapam-Moralejo Selección, Noa Blanco y Valeria Álvarez, que fueron oro y bronce, respectivamente, mientras que la plata fue para Maia Dueñas, del Jamones Aljomar. En masculino, los vencedores en esta categoría fueron Matvii Henus, Enzo García y David Martín, del Diego Díez, Caja Rural Salamanca y CJC Mirobrigenses.

Ciclistas celebrando su llegada a meta. | CD SEMURET

Ciclistas celebrando su llegada a meta. | CD SEMURET

En Promesa, los ganadores en meta fueron Alex Gómez, Mateo Pérez y Oliver Martín, mientras que en féminas tan solo tomó parte María Luis Masa. Siguiendo con los Principiantes, el trío vencedor lo formaron Raúl Sáchez, Enzo Arévalo y Juan Martín, y en chicas ganaron Alba Fabián, Alma García y Lena Roldán.

Para acabar, la categoría más numerosa fue la de los Infantiles, con victoria para Javier Fabián, seguido de Alejandro Peralta y Víctor Maqueda, a la par que vencieron en féminas Martina Santo, Daida García y Ariadna Sánchez.

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Con todo, se vivió una buena jornada deportiva en el barrio capitalino de San José Obrero que estos días celebra sus fiestas y que, una vez más, reunió a la mejor cantera del ciclismo de Castilla y León demostrando que la base pedalea con fuerza.

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