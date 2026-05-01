El Club Zamorano de Taekwondo brilla en el Regional

El Club Zamorano de Taekwondo se consagró como uno de los grandes protagonistas del Campeonato Regional de Castilla y León, celebrado en Laguna de Duero, con un total de 13 medallas obtenidas en las categorías precadetes, cadetes y sub-21. Los deportistas zamoranos demostraron su destreza y compromiso en una jornada llena de competitividad y logros. Con este impresionante logro, el Club Zamorano reafirma su liderazgo en la región y su compromiso con el fomento del taekwondo entre los jóvenes deportistas de Castilla y León.

Medallero Medallas de Oro: Zoe Ares Merino (sub-21, -73 kg)

Álvaro Reguilón de Santos (sub-21, -63 kg)

Celia Wen Prieto Gallego (precadete, -33 kg)

Carmen Campano Todirut (precadete, -27 kg)

Raúl Colino Peña (precadete, -52 kg)

Aria Villacorta Regó (precadete, -44 kg)

Enrique Casado Platón (precadete, -33 kg)

Sofía Martín Vara (cadete, -51 kg)

Medallas de Plata: Xoel Otero Charneco (precadete, -30 kg)

Sara García Fernández (cadete, -33 kg)

Inés Violeta Herrero (precadete, -40 kg)

Medallas de Bronce: Eduardo Turuelo Lobato (precadete, -30 kg)

Vega de la Cruz Laguno (precadete, -24 kg)

