Taekwondo
El Club Zamorano de Taekwondo brilla en el Regional
Los deportistas de la entidad lograron 13 podios
A. O.
El Club Zamorano de Taekwondo se consagró como uno de los grandes protagonistas del Campeonato Regional de Castilla y León, celebrado en Laguna de Duero, con un total de 13 medallas obtenidas en las categorías precadetes, cadetes y sub-21. Los deportistas zamoranos demostraron su destreza y compromiso en una jornada llena de competitividad y logros. Con este impresionante logro, el Club Zamorano reafirma su liderazgo en la región y su compromiso con el fomento del taekwondo entre los jóvenes deportistas de Castilla y León.
Medallero
Medallas de Oro:
- Zoe Ares Merino (sub-21, -73 kg)
- Álvaro Reguilón de Santos (sub-21, -63 kg)
- Celia Wen Prieto Gallego (precadete, -33 kg)
- Carmen Campano Todirut (precadete, -27 kg)
- Raúl Colino Peña (precadete, -52 kg)
- Aria Villacorta Regó (precadete, -44 kg)
- Enrique Casado Platón (precadete, -33 kg)
- Sofía Martín Vara (cadete, -51 kg)
Medallas de Plata:
Xoel Otero Charneco (precadete, -30 kg)
Sara García Fernández (cadete, -33 kg)
Inés Violeta Herrero (precadete, -40 kg)
Medallas de Bronce:
Eduardo Turuelo Lobato (precadete, -30 kg)
Vega de la Cruz Laguno (precadete, -24 kg)
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- Las tejedoras de Sanabria: 'El tejido une generaciones, espacios y vida
- Este pueblo de Zamora ofrece gratis en verano la gestión de su piscina y su cafetería
- Estos son los comercios con el personal más amable de toda Zamora: 'Sin duda, en...
- La Junta de Cofradías de Zamora encarga un estudio para saber si el Museo de Semana Santa será rentable
- Infracciones' en la contratación de la feria taurina de San Agustín en Toro: esto es lo que ha pasado
- Los principales acusados del caso By Alice de Zamora se declaran culpables pero eluden la prisión
- El Procurador del Común da la razón a una familiar a la que se prohibió visitar a un paciente