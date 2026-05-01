Fútbol | Primera RFEF
El CD Tenerife, rival del Zamora CF en Primera RFEF, vuelve a Segunda División un año después
El equipo está capitaneado por el exrojiblanco Aitor Sanz
Europa Press / P. F.
El CD Tenerife, rival del Zamora CF esta temporada en Primera RFEF, ha certificado este viernes matemáticamente su ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División) gracias a la derrota de su inmediato perseguidor, el Celta Fortuna, por 0-1 ante el Osasuna Promesas, lo cual ha significado el regreso de los tinerfeños a la segunda categoría del fútbol nacional solo un año después de haberla abandonado.
En el Estadio Abanca Balaídos, el filial celeste perdió por 0-1 ante el filial rojillo tras encajar el único gol del partido en el minuto 83, cuando Martín Pedroarena recibió un pase en profundidad, se marchó en velocidad a los zagueros y marcó un disparo que golpeó en el poste.
Este resultado en Vigo, en un duelo correspondiente a la jornada 35 del Grupo 1 en la Primera Federación Versus e-Learning, dejó al equipo local con 61 puntos en la segunda posición de la tabla, nueve unidades por detrás de un Tenerife líder y ya de regreso a la Segunda División.
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