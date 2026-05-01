El BM Zamora ya conoce cómo será el camino a División de Honor Plata

El BM Caja Rural Zamora ya tiene su mirada puesta en la fase de ascenso que disputará el próximo fin de semana (del 8 al 10 de mayo) y donde peleará por regresar a la segunda categoría del balonano nacional. Tras saber que no serán anfitriones, tocaba esperar para saber cómo sería la hoja de ruta hacia la División de Honor Plata y, por fin, se han conocido detalles.

Los pistacho de Félix Mojón debutarán el viernes 8 de mayo, a las 18.30 horas, frente al Cantera Sur, y dos horas después se jugará el encuentro entre Novás, organizadores de la fase, y BM Romo.

Ya el sábado, el rival del BM Zamora será el Romo (17.00 horas) para continuar con el Novás-Cantera Sur.

La tercera jornada arrancará con el duelo Romo-Cantera Sur, y a las 13.30 horas será el enfrentamiento entre los, en teoría, favoritos al ascenso: Novás y Caja Rural Zamora.

Por otro lado, y como preparación, el equipo disputó este jueves un amistoso ante Balonmano Sariegos, que concluyó con victoria zamorana (24-34).

Los infantiles y el sector nacional

Se da la circunstancia de que el mismo fin de semana, en Pontevedra, los infantiles del Zamora 12 Frailes jugarán el sector nacional para el que quedaron clasificados como subcampeones de Castilla y León. Los pequeños viriatos, a los que también ha entrenador este curso Mojón, arrancarán esta fase nacional frente a Anaitasuna A (viernes, 16.30 horas), para seguir el sábado con Novás (sábado, 12.30) y cerrar el sector el domingo ante UB Ciutel.