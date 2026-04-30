El Zamora ha vendido ya medio millar de entradas

El partido de este sábado (18.30 horas) entre el Zamora CF y la Ponferradina promete una magnífica entrada en el estadio Ruta de la Plata. La venta de entrada en la tienda del club rojiblanco avanza a buen ritmo y ya se han distribuido medio millar pese a que quedan todavía tres días para el partido.

Además se prevé una buena afluencia de seguidores de la Ponferradina. El Zamora CF ha reservado 600 localidades en Preferencia para los visitantes, pero no habría problema en incrementarlas.

La Ponferradina llegará este sábado a Zamora situado en la sexta plaza, a solo una de los puestos de play off, pero a cuatro puntos del Zamora CF que es tercero. Será el plato fuerte de una jornada en la que los dos equipos que preceden al zamorano jugarán el viernes: Tenerife recibe en su campo al Barakaldo y el Celta Fortuna al Osasuna B.

Pero los rojiblancos de quién estarán mucho más pendientes será de un Pontevedra que es quinto a dos puntos, y que tendrá un durísimo derbi gallego en casa del Racing de Ferrol, mientras el Castilla recibirá a un Unionistas que no ha arrojado todavía la toalla en la lucha por el play off.

Al Zamora le queda por jugar en casa contra el Cacereño y tendrá que viajar a Lugo y Arenas de Getxo, mientras la Ponferradina espera a Avilés y Athletic B en casa y visitará a Arenteiro.

En Ponferrada, el sentimiento es de ilusión por conseguir una de esas cinco plazas que dan derecho a disputar la fase de ascenso y en este sentido el jugador Mario Jorrín aseguró que "tenemos optimismo, creemos que se puede y vamos a lucharlo hasta el final y cuando acaben los partidos que quedan y los ganemos los cuatro, pues veremos dónde quedamos. Está difícil pero no imposible y, viendo lo que hemos hecho en esta segunda vuelta, nos veo con muchas posibilidades".

El equipo berciano solo ha encajado dos derrotas en la segunda parte de la temporada y acusa la floja primera vuelta que protagonizó: "Pagamos caro lo que hicimos pero estamos intentando remontar y lo hemos hecho todo lo posible para lograrlo".

Evidentemente, el primer gran paso sería ganar en Zamora: "Vamos a ganar porque es lo que tenemos que hacer porque si no se nos quedaría muy difícil la cosa, pero vamos a luchar hasta el final".

Mario Jorrín recuerda que el Zamora ha sumado dos victorias consecutivas pero "nosotros también venimos de hacer buenos resultados, estamos en muy buena dinámica, el equipo está muy bien y creo que tenemos muchas posibilidades", al tiempo que insistió en que la Ponferradina no va a estar presionada: "Tenemos muchas ganas, vamos a ir muy decididos a ese partido y confiamos en que ganaremos". El defensa santanderino cree que la Deportiva debe ser en el Ruta de la Plata, "la de las primeras partes, que es lo que el equipo quiere. En los últimos partidos, al irnos ganando al descanso igual nos metimos luego atrás pero tenemos que seguir en la misma línea que en la primera parte".

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Jorrín pone en primer lugar el partido de Zamora y no quiere pensar todavía en el resto de los rivales: "Sería un error. El partido de Zamora es el más importante, va a ser clave y lo que hagamos allí marcará lo que pasará en los otros tres", asegura que el equipo vive en un "ambiente tranquilo, el vestuario está muy bien, confiado, venimos de buena dinámica, y no tenemos presión". "Hace unos meses estábamos muy mal y venir de ahí nos hace mantener la cabeza fría y estamos tranquilos por ello", finalizó. n