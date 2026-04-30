Ty Roberts, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Estamos en nuestro mejor momento"

El Caja Rural CB Zamora tiene en su mano poder jugar el play-off de ascenso a ACB y seguir haciendo historia. Para ello el equipo zamorano depende de sí mismo en estas dos últimas jornadas de liga regular y de eso son plenamente conscientes en la plantilla. “Está en nuestra mano mejorar la calidad de los entrenamientos para estar preparados el fin de semana. Es una pena que el pasado domingo no aprovechásemos la oportunidad que tuvimos en casa, pero seguimos dependiendo de nosotros y está en nuestra mano”, indicó Ty Roberts, integrante del equipo, quien habló también de su próximo rival Alimerka Oviedo, a quien vistan el sábado, un “muy buen equipo, que juega con mucha agresividad en ambos tableros, que defiende mucho, es sólido y físico”, lo que le invita a pensar que “va a ser un partido difícil”.

El norteamericano también expuso en rueda de prensa la mejoría del CB Zamora en los últimos partidos donde han ido a más en “términos de competir y tener oportunidades de ganar al final del partido. Todos los equipos buscamos llegar al final de temporada en el mejor momento y creo que nosotros así lo hemos hecho. Desafortunadamente, en alguna ocasión, como este domingo pasado, no hemos ganado, pero espero que en estos partidos que quedan lo saquemos adelante”.

A este respecto, además, dejó claro que, a título personal, también está en un gran presente, siendo capaz de “identificar situaciones en la pista en tiempo real, que antes me costaba más. Eso hace que me sienta mejor y que cada día que pasa las cosas se hagan mejor dentro del terreno del juego”.

Para concluir habló de cómo está viviendo esta experiencia en España “un país muy bueno para jugar y para vivir” y un baloncesto que “corresponde a mi estilo de juego. He aprendido mucho y creo que me ha hecho un mejor jugador”, destacando, además, la calidad de la Primera FEB, una liga “tremenda” que encaja muy bien en su manera de jugar.

Saulo Hernández y Ty Roberts / P. F.

Saulo Hernández

También habló de la realidad que atraviesan Saulo Hernández quien no dudó en calificar la temporada como “sobresaliente”. “Es nuestro segundo año en la categoría, con el mismo presupuesto y una Liga tremendamente difícil. Todo el mundo nos había avisado de lo difícil que era la segunda temporada y sabíamos que iba a serlo porque se nos van prácticamente todos los referentes que teníamos el año pasado en el equipo y a falta de dos jornadas dependemos de nosotros para entrar en play-off, no para salvarnos. Seguro que se podrían hacer algunas cosas mejor, pero es que siempre se puede hacer mejor todo en la vida. Pero yo creo que en líneas generales la temporada hasta el día de hoy es de sobresaliente, o al menos en mi cabeza así lo pienso”, comentó el entrenador quien sí admitió que el equipo salió tocado mentalmente de la última derrota.

“Éramos conscientes de qué podía pasar”, aseguró el zamorano que tampoco ocultó la ilusión con la que afrontaron el partido en casa contra Cantabria, sabiendo que ganar les hubiese permitido estar en una situación mejor todavía que la actual. “No obstante, conforme avanza la semana las caras van cambiando y la sensación del equipo es que todavía dependemos de nosotros y es la mejor noticia que podemos tener. Yo creo que estamos ansiosos de que llegue el sábado, donde nos espera un marco inmejorable, porque el Palacio de los Deportes de Oviedo es de los mejores sitios en España para jugar. Nos espera un equipo que bajo mi punto de vista es sin ninguna duda la revelación de la temporada y si hubiese que dar un premio de entrenador del año se lo daría a Javi Rodríguez”.

En lo que también estuvo de acuerdo Saulo Hernández es en el orgullo que siente por la progresión y mejoría experimentada por los suyos, un trabajo que agradece a todos los componentes del staff y trabajadores del club. “Yo lo he dicho siempre, es un lujo. Yo pongo la cara pero que para que esto funcione hay muchísima gente muy válida que no sale nunca, tanto en el primer equipo como en el club, y en este caso pues tanto Nico como Sebas y por supuesto Carlos a nivel de asistente son un 10 y hemos trabajado todo el año con mucha sintonía, hemos respetado los tiempos y la salud de los jugadores sin forzar mirando al medio largo plazo más que al corto y yo creo que eso nos ha permitido que ahora mismo estemos a dos partidos para acabar con los 12 jugadores disponibles, físicamente como aviones y en nuestro mejor momento de la temporada. No sé si eso nos va a servir para ganar en Oviedo, pero qué duda cabe que habla muy bien del trabajo”.