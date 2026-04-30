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Tecozam Caja Rural, en semifinales de la MLP

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Pie de foto | LOZ

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M. L. S.

Zamora

El equipo de Plata Tecozam–Caja Rural, que finalizó segundo en la fase de liga, firmó una gran actuación este fin de semana en León en la CUP de la Major League Pádel (MLP), alcanzando las semifinales tras un sábado perfecto con pleno de victorias en sus tres enfrentamientos. En la eliminatoria por el pase a la final, el conjunto zamorano cayó en un enfrentamiento muy igualado: el punto mixto fue para Tecozam–Caja Rural, mientras que los partidos masculino y femenino se decidieron en el "super tie-break" del tercer set, ambos del lado rival.

Tecozam Caja Rural, en semifinales de la MLP

Tecozam Caja Rural, en semifinales de la MLP

Por otra parte, en la Liga por Equipos de Castilla y León (LECIL), el Caja Rural B femenino (3ª categoría) perdió 2-1 ante AB Club de Pádel en un duelo muy equilibrado. El resto de los equipos del club tuvieron jornada de descanso.

AB Club

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