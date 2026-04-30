Taekwondo Benavente logra 14 títulos autonómicos

El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor subió al podio en un total de 26 ocasiones en el Campeonato de Castilla y León Sub 21 y de Promoción Infantil celebrado en el Pabellón Cubierto de Laguna de Duero. El club consiguió 14 medallas de oro, 7 platas y 5 bronces en todas las categorías.

En sub 21 se proclamaron campeones autonómicos Alberto García (-58), Marcos López (-68), Sergio Martínez (-54), Elvira Martínez (-62), y Sara Bailez (+73). En Cadetes quedaron primeros Vera Ugidos (-33) y Paula Turiel (-41).

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En Precadete A, Samuel Rabanal (-36), Izán Prieto (-27) y Marta González (-48). Y en Precadete B: Ernesto (-27) y Adriana Arce (-48). n