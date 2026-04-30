Taekwondo
Taekwondo Benavente logra 14 títulos autonómicos
El club subió al podio en el pabellón de Laguna de Duero en 26 ocasiones
M. L. S.
Zamora
El Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor subió al podio en un total de 26 ocasiones en el Campeonato de Castilla y León Sub 21 y de Promoción Infantil celebrado en el Pabellón Cubierto de Laguna de Duero. El club consiguió 14 medallas de oro, 7 platas y 5 bronces en todas las categorías.
En sub 21 se proclamaron campeones autonómicos Alberto García (-58), Marcos López (-68), Sergio Martínez (-54), Elvira Martínez (-62), y Sara Bailez (+73). En Cadetes quedaron primeros Vera Ugidos (-33) y Paula Turiel (-41).
En Precadete A, Samuel Rabanal (-36), Izán Prieto (-27) y Marta González (-48). Y en Precadete B: Ernesto (-27) y Adriana Arce (-48). n
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