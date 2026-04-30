¿Cuál es el secreto del Zamora CF? Óscar Cano lo tiene claro: que el equipo compite

Óscar Cano lo tiene claro: lo más complicado en el fútbol siempre es “volver a ganar” y este fin de semana no iba a ser una excepción. El Zamora CF se prepara para el importante duelo ante la Ponferradina, que se presenta clave para la lucha por el play-off y la plantilla rojiblanca llega inmersa en una “racha inmaculada, que no es lo normal, ni lo habitual a estas alturas de temporada”, tal y como quiso dejar claro el responsable de banquillo. “Es lo que nos ha exigido la competición, tener que hacer esos números para sostenernos en la parte de arriba. Ganar siempre es lo más complicado y al final de las temporadas esas dificultades aumentan. Y encima, teniendo el rival que tenemos el sábado enfrente, todavía se incrementa más la complicación que ya de por sí hay”, añadió el granadino quien subrayó que “entre los equipos mortales la Ponferradina es, con diferencia, la mejor plantilla”.

El míster también reconoció en rueda de prensa que en ocasiones la suerte les ha sonreído durante los últimos partidos, pero es algo que siempre sucede. “El fútbol te va dando, te va quitando y en ese ejercicio funambulista, de ver sobre qué lado caigo sujetando la barra, llega un momento en la temporada en la que los equipos que estamos arriba necesitamos un poquito de esa suerte que está cayendo de nuestro lado. Estamos en forma, eso nos hace ganar confianza, y es verdad que a uno le queda como entrenador la tranquilidad de que cuando se ponen las cosas de una forma u otra, el equipo compite”, comentó Cano. En este contexto añadió que “en los partidos pasan mil cosas y en las mil cosas, con independencia del resultado de las mismas, yo veo al equipo de pie. Por tanto, el secreto, si lo hubiera, sería que el equipo compite”.

Por último, y hablando de una posible presión extra entre los jugadores por lo que hay en juego, fue sincero y afirmó que los suyos tienen “lo mejor y lo peor de la inmadurez”. “Lo peor de la inmadurez es que hay veces que cuesta gestionarlos, porque hay un montón de gente joven y de gente que, aun no siendo joven, tiene una forma de ser un poco Peter Pan. Pero, por contra eso tiene su ventaja, que los pueden mandar a cualquier guerra que allí van. No sabemos si les va a poder la presión, lo desconozco, lo que sí sé es que se van a dejar el alma”.