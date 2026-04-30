Precios especiales para el partido de play off del Recoletas

El CD Zamarat ha decidido facilitar la afluencia de aficionados al primer partido del play off de ascenso que jugará este sábado en el Ángel Nieto, rebajando los precios de las entradas. De esta forma, los socios de cualquier otro club zamorano podrán asistir al encuentro al precio de 3 euros. Mientras tanto, en Melilla ya sólo piensan en el partido de Zamora y la capitana María Torreblanca señaló ayer en declaraciones a la Federación Española que el Recoletas es “un conjunto muy duro y una pista bastante complicada, eso ya lo sabemos, pero no pensamos en lo que pasó durante la temporada, porque por ejemplo el curso pasado con Mallorca pues fue igual, o sea, le ganamos a las mallorquinas los dos partidos de liga y luego perdimos el play off. Entonces yo tengo claro que esto es una historia completamente diferente a lo que pasa el resto del año, hay más nervios, hay más cansancio para todos los equipos y puede pasar de todo”.

Por otra parte, el Celta de Vigo ha presentado la solicitud para ser sede de la "final four" de la Liga Challenge a la que llegará si logra eliminar el Bosonik riojano en el play off. El equipo gallego parte como favorito para adjudicarse la segunda plaza de ascenso haciendo valer el segundo puesto en el que ha terminado la liga regular, aunque la derrota encajada en casa ante el Unicaja Málaga en la última jornada le ha hecho bajar en su cotización.

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Por el momento, se desconoce si hay más clubes que estén interesados en acoger la final a cuatro, aunque Melilla había mostrado su intención semanas atrás. Melilla tiene que disputar una igualada eliminatoria de cuartos de final frente al Recoletas Zamora que le ganó en los dos partidos de liga. n